Психологический тест определит, насколько вы склонны сопереживать близким.

Эмпатия - это способность чувствовать и понимать эмоции окружающих, ставить себя на место других, строить крепкие искренние отношения. Такое качество считается положительным, но также может делать человека несчастным, ведь эмпаты остро переживают чужое горе.

Наш психологический тест определит, насколько вы чуткие в общении и каким уровнем эмпатии обладаете. Не стоит относиться к результатам слишком серьезно - в первую очередь это развлекательный формат.

Тест на эмпатию по картинкам

На изображении показаны пять клоунов, которые делают различные трюки. Укажите на рисунок, который показался вам наиболее близким по ощущениям. Сделанный выбор определит, есть ли у вас дар сочувствия.

Клоун №1

Настоящий тест на эмпатию вы бы прошли без труда, ведь являетесь довольно чутким человеком. Вы так хорошо понимаете других, что как будто обладаете телепатией. При этом вы способны абстрагироваться от эмоций посторонних и не сливаться с ними.

Клоун №2

У вас самая высокая степень эмпатии из всех возможных. Вы без труда улавливаете эмоциональное состояние близких, даже если они не хотят делиться переживаниями. Способны распознавать ложь. Умеете использовать свой дар на благо других, когда утешаете в горе или даете мудрые советы. Для близких ваш талант - настоящее благословение, хотя вы сами иногда слишком остро чувствуете чужую боль.

Клоун №3

У вас хорошая эмпатия и средние навыки распознавания людских эмоций. Вы не всегда вникаете в переживания знакомых. А иногда намеренно делаете вид, что не понимаете их. Вы считаете, что не всегда стоит полностью отдаваться чужим проблемам, ведь люди должны помогать себе сами.

Клоун №4

У вас достаточный уровень эмпатии, чтобы чувствовать атмосферу вокруг себя. Но при этом возводите ощутимый барьер между собой и другими людьми. Вы можете быть отличным другом, но не любите залезать в душу. И хотите, чтобы и к вам относились так же.

Клоун №5

Вы бы вряд ли прошли тест на умение сопереживать, поскольку очень зациклены на себе и не понимаете чужих переживаний. Это не делает вас плохим человеком, а лишь указывает на нехватку эмоциональных ресурсов. Вероятно, вы погружены в собственные тревоги и привыкли справляться с проблемами в одиночку. Вы не развивали в себе эмоциональность и смущаетесь сильных чувств.

