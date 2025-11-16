Королева пошла на беспрецедентную уступку Меган Маркл.

Меган Маркл готовится к своему первому за годы возвращению на экран, поступая именно так, как в свое время советовала ей покойная королева Елизавета II.

Об этом пишет Radar Online, ссылаясь на бывшего дворецкого принцессы Дианы Пола Баррелла. По его словам, в 2020 году монархиня сделала герцогине Сассекской личное предложение, пытаясь удержать ее и принца Гарри от выхода из королевской семьи:

"Ты можешь вернуться к актерской карьере, если хочешь".

По словам окружения, Елизавета II видела, насколько Меган нелегко в новой королевской роли, и считала актерство частью ее личности, которая могла бы помочь ей чувствовать себя более уверенно в рамках монархии. Баррелл также подчеркивает, что королева искренне пыталась поддержать Меган в первые месяцы ее жизни во дворце, но разница поколений была слишком большой, чтобы полностью понять переживания Гарри и его жены.

Видео дня

Теперь, через пять лет после Мегзит, Меган согласилась на камео в фильме "Close Personal Friends", где сыграет саму себя. Это будет ее первая роль со времен сериала "Suits" и свадьбы с Гарри в 2018 году.

Как известно, Megxit - это популярное название решения принца Гарри и Меган Маркл в январе 2020 года отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Супруги заявили, что хотят финансовой независимости, жизни без дворцового давления и возможности работать вне королевских обязанностей. Их выход вызвал глобальный скандал.

Вас также могут заинтересовать новости: