В моде будут не только классические цвета.

С приходом холодов меняется не только гардероб, но и вся палитра сезона. Вместо летних яркостей люди выбирают глубокие и насыщенные оттенки, которые делают зимние образы теплее и дороже на вид.

Как рассказали Real Simple стилисты Габриэль Ньюкирк и Диан Бойер, в зимнем сезоне в тренде будут земляные тона, богатая красная гамма, вечная классика фиолетового и несколько неожиданных пастельных акцентов:

Шоколадный

Один из ключевых цветов сезона. Темно-коричневый уверенно заменяет черный в пальто, обуви и сумках. Стилисты советуют начать с аксессуаров - кожаного ремня или сапог - и сочетать шоколад с другими теплыми осенними оттенками.

Фиолетовый

Цвет с королевскими корнями возвращает себе титул "зимней классики". От пастельной лаванды до глубокой сливы - почти каждый оттенок фиолетового подходит к зимним лукам. Лавандовый кашемир с белыми брюками или сливовое пальто могут стать самыми удачными комбинациями сезона.

Бордовый

Темный, насыщенный и драматичный бордовый остается одним из главных трендов 2025-2026. Он не такой строгий, как черный, но такой же универсальный. Стилисты предлагают кожаный бордовый жакет или сочетание со светло-кремовыми и серыми оттенками.

Вишнево-красный

Этот яркий акцент активно использовали Valentino и Carolina Herrera в своих коллекциях. От крошечной сумочки до total-look - красный работает и в малых дозах, и в смелых монообразах.

Ледяной голубой

Холодный, чистый и очень современный ice blue активно появлялся на подиумах Tom Ford и стал неожиданным фаворитом зимы. Попробуйте голубой гольф с угольными брюками или длинное пальто поверх белого образа, чтобы создать идеальный зимний образ.

Marigold

Самый теплый желтый этой зимой. Солнечный, глубокий и необычный для холодного сезона. Прекрасно работает с шелковыми блузками или легкими платьями, добавляя образам жизни.

Приглушенный зеленый

Оливковый, серо-зеленый и дымчатый бирюзовый заменяют летние ярко-зеленые тона. Сочетайте их с кремовым, бежевым и черным или выбирайте оливковые джоггеры с айвори-бомбером для комфортного дневного образа.

Пудрово-розовый

Нежная пастель, которую активно показывали Miu Miu, Khaite и Alaïa. Пудровый розовый добавляет мягкость к темной зимней палитре. Модный прием: выберите либо полностью розовый look, либо маленькие акценты (сумка, шарф или сапожки).

