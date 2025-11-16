Известная украинская телеведущая Леся Никитюк пожаловалась на образование в районе запястья, спросив совета у подписчиков-медиков.
Сегодня днем блогерша опубликовала в своем Instagram-аккаунте короткое видео, на котором видно, как во время движений запястьем под кожей также движется что-то объемное. Никитюк отметила, что сейчас нет времени идти к врачу:
"Я извиняюсь, есть у меня травматологи в подписчиках? Что это за штука у меня в руке? Съемки, малыш - к врачу нет времени идти. Оно не беспокоит".
Кто-то из подписчиков предположил, что это может быть гигрома - доброкачественное кистозное образование. Согласно данным из сети, чаще всего оно появляется на запястье, но может образовываться на коленях, стопах или пальцах.
Телеведущая поблагодарила за ответы, традиционно пошутив. "Не знаю, из-за чего. Возможно, из-за песни с Гигой", - написала она.
Напомним, недавно Леся Никитюк и ее жених впервые раскрыли имя своего маленького сына.