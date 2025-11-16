Израильтяне доработали американскую ракету, которой активно пользуются и Воздушные силы ВСУ.

Израильская армия имеет на своем вооружении доработанную ракету AIM-9M, которая могла бы быть очень полезной Украине. Однако израильтяне хранят секрет своей разработки даже от американцев. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

AIM-9M - это ракета типа "воздух-воздух", разработанная в США еще в первой половине 1980-х годов. Она стала одной из самых массовых ракет ближнего боя для истребителей F-16, F-15, F-18 и других. Украина тоже активно использует AIM-9M для перехвата воздушных целей.

Не так давно Израиль модифицировал головку самонаведения для этой ракеты, повысив ее эффективность. Как отмечают в Defense Express, это техническое решение израильтяне реализовали по результатам воздушной атаки Ирана на Израиль в апреле 2024 года.

Отмечается, что тогда базовая версия AIM-9M не очень хорошо себя показала при перехвате дронов "Шахед", в отличие от версии AIM-9X. И тогда головку самонаведения ракеты AIM-9M израильтяне доработали, что положительно повлияло на ее эффективность.

Но интересно, что технические детали по этой модификации Израиль держит в тайне. Как отмечает Defense Express, не известно даже то, была ли это аппаратная модернизация или просто обновление программного обеспечения.

Аналитики отмечают, что речь идет об усовершенствовании, которое сделали для более эффективного противодействия именно "Шахедам". Поэтому для Украины получить эту технологию тоже было бы крайне полезно.

"Впрочем, учитывая то, что мы говорим об Израиле, то такой вариант выглядит очень и очень маловероятным. А тем более с учетом того факта, что Израиль пока не поделился своими наработками ни с одним их союзником - и речь идет даже о Соединенных Штатах", - резюмируют аналитики.

