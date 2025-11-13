При нарушении трех главных принципов морковь будет неправильной формы, маленькая и волосовидными корнями.

Каждому дачнику и огороднику хочется получить за свой упорный труд богатый урожай. Морковь является одним из популярных вариантов для самостоятельного выращивания дома или на даче.

Мы разобрались, как сделать так, чтобы морковь выросла большой и красивой формы. Оказалось, что для этого нужно придерживаться всего трех условий по уходу за этой культурой.

Как увеличить рост моркови

Когда сажаете этот корнеплод, будьте готовы к тому, что его обязательно надо прореживать. Вашим овощам нужно пространство для роста - от трех до четырех-пяти сантиметров. Кроме того, это уберет фактор конкуренции за питательные вещества в грунте.

Следующий пункт, что делать, чтобы морковь была крупной, касается правильного полива. Количество влаги зависит от стадии, на которой находится в моменте культура. Сразу после всходов не нужно обильно поливать. Подавайте воду часто, но в небольшом количестве.

Когда над землей будет уже четыре листа, начинается этап закладывания корнеплода. Чтоб морковь росла длинной, у нее должен быть стимул тянуться вниз и искать воду. Нужно поливать нечасто и так, чтобы воды просачивалась глубоко. Иначе овощ сформирует поверхностную корневую систему - будет неправильной формы, короткий и небольший.

Также из-за избытка влаги он утратит свой яркий цвет и станет более светлого оттенка.

На 30-40-й день после всходов корнеплод будет расти вширь. На этом этапе поливаем часто и более обильно.

После сорока дней у моркови наступает пик потребления воды. Ее нужно поливать много и часто, однако следите, чтобы грунт не был переувлажненным. Если будете чередовать избыточную влагу и периоды засухи, овощ потрескается. Прекращаем поливать примерно за две недели до сбора урожая.

Важно понимать, что за сезон вегетации раннюю морковь поливают примерно 10-12 раз, а среднего и позднего срока созревания - вдвое больше.

Последний нюанс - это удобрения. Эта культура не нуждается в избытке азота или органики. Морковь нарастит огромную ботву, тогда как корнеплод будет небольшим. Из-за переизбытка удобрений она может вырасти сдвоенной или строенной с волосовидными корнями.

Если хочется удобрить землю или она в этом нуждается, то вносите подкормку еще осенью или под культуру, которая будет расти до моркови.

