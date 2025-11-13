Рассказываем, как получить квартиру по УБД от государства и на что можно рассчитывать.

В Украине участники боевых действий имеют ряд льгот от государства. Одна из таких - бесплатное жилье при условии, что они нуждаются в нем. Рассказываем, как по УБД получить квартиру - кто может претендовать на нее и как это оформить.

Ранее мы также рассказывали, какие в Украине предусмотрены льготы УБД для военного, семьи и детей с 1 ноября.

Как встать в очередь на квартиру по УБД - что для этого нужно

Согласно украинскому законодательству, получить жилье от государства имеют право:

участники боевых действий - как в Украине, так и за ее пределами;

семьи погибших УБД;

военнослужащие с инвалидностью, которую они получили в результате участия в боевых действиях;

внутренне-перемещенные лица (ВПЛ) со статусом УБД.

Квартира для УБД предоставляется либо государством и местными властями, либо предприятием, на котором работает участник боевых действий.

Пошаговая инструкция, как получить жилье от государства, прописана на сайте Министерства по делам ветеранов в Украине. Для начала нужно стать на квартирный учет, а для этого - подать заявление о постановке на учет по месту жительства или работы (это может быть ЦНАП, исполком районного, городского, поселкового советов, администрация предприятия или профсоюз). Это заявление должны подписать все члены семьи, проживающие вместе с заявителем.

Кроме заявления, будут необходимы также такие документы:

справка с места жительства о составе семьи и прописка;

копия удостоверения УБД или документа о инвалидности, приобретенной в результате участия в боевых действиях;

копия паспорта и идентификационного кода.

Необходима также справка о том, стоят ли на квартирном учете другие члены семьи.

Все документы рассматривает жилищная комиссия, она же в течение месяца принимает решение о постановке УБД на квартирный учет. О своем решении комиссия затем уведомляет заявителя. Если в постановке на учет отказали, то это решение можно обжаловать через суд.

Случается, что в населенном пункте, где живет участник боевых действий, нет подходящего для него жилья - в этом случае государство предлагает помочь приобрести его в другом месте или же выплатить денежную компенсацию. Если вы остановились на компенсации, то в этом случае также нужно будет встать на квартирный учет, а затем написать заявление на получение компенсации.

