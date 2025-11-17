Если придерживаться дисциплины, то изменения в своем теле можно будет увидеть скоро.

Энергичная, быстрая ходьба по тротуару или беговой дорожке может творить чудеса для вашего ума и тела. Если вы проводите большую часть дня, сидя за столом, смена обстановки и немного движения могут стать настоящим облегчением. Однако многие интересуются, как долго должны длиться ежедневные прогулки, чтобы увидеть реальный результат. На этот вопрос ответила сертифицированный тренер по фитнесу, тренер по бегу в We Run Аманда Гримм для Eat This, Not That.

"Ходьба часто недооценивается как физическая нагрузка, но она может быть отличным способом уменьшить жир на животе. Однако пятиминутная прогулка по кварталу, во время которой вы листаете телефон, не даст желаемого результата. Если вы хотите заметно уменьшить жир на животе, вам понадобится немного больше усилий", - объяснила она.

Сколько именно нужно времени для этого?

По словам Гримм, для большинства людей полчаса-час ходьбы может дать заметный эффект. Такие изменения можно ожидать через четыре-восемь недель регулярной ходьбы.

"Точное время зависит от других факторов, таких как возраст, рацион и индивидуальный метаболизм", - подчеркнула тренер по фитнесу.

Как максимизировать результаты ходьбы

Относительно того, как усложнить ходьбу, у эксперта есть несколько важных советов.

Добавьте вызовы

Если ходьба является вашим любимым видом кардиотренировок, есть несколько способов сделать ее сложнее. К примеру, выполнять интервальные тренировки или добавлять более крутые подъемы.

"Вам нужно найти темп, при котором вы немного задыхаетесь, но все еще можете вести разговор. Если вы можете добавить несколько подъемов или чередовать быстрые рывки с более умеренным темпом, то это будет еще лучше. Это действительно может помочь увеличить количество сжигаемых калорий и ускорить потерю жира", - заверила она.

Сочетайте с другими видами тренировок

Ходьба намного легче для суставов по сравнению с высокоинтенсивными интервальными и силовыми тренировками, благодаря чему она является очень устойчивым видом физических упражнений, особенно для пожилых людей.

"Однако лучшие результаты в плане потери жира и мышечного тонуса обычно достигаются благодаря сочетанию ходьбы с другим видом физических упражнений", - подчеркнула Гримм.

Будьте последовательными

По словам тренера, в этом вопросе последовательность - это главное.

"Последовательность всегда побеждает случайные вспышки активности, даже при более высокой интенсивности. Регулярные ежедневные прогулки создают стабильный дефицит калорий, что необходимо для сжигания жира", - отметила специалист.

Ходите правильно

Этот совет является универсальным, независимо от вида физических упражнений, которые вы выполняете.

"Вы должны делать это правильно, чтобы получить максимальную пользу и избежать травм. Избегайте слишком медленной ходьбы, следите за своей осанкой и меняйте интенсивность, чтобы постоянно ставить перед своим телом новые вызовы, если вы хотите получить максимальный потенциал сжигания жира от ходьбы", - посоветовала Гримм.

