Рассказываем, в каких случаях могут лишить пенсии военнослужащего в Украине и что нужно знать, чтобы этого избежать.

Военная пенсия в Украине для бывших военнослужащих предусмотрена по выслуге лет, по инвалидности и в связи потерей кормильца. В то же время в украинском законодательстве прописаны ряд случаев, когда могут лишить выплат. Рассказываем, в каких ситуациях военнослужащий рискует потерять пенсию.

Можно ли потерять военную пенсию - в каких случаях могут лишить выплат

Согласно справочнику "Пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной службы и членов их семей", опубликованном на сайте Департамента соцообеспечения Минобороны Украины, пенсионное обеспечение военнослужащих делится на три категории:

военная пенсия по выслуге лет - она составляет 50-70% денежного довольствия (в зависимости от выслуги лет);

военная пенсия по инвалидности - 40-100% денежного довольствия (берется во внимание группа и инвалидности и причина, по которой человек ее приобрел);

военная пенсия членам семьи в связи с потерей кормильца - 30-70% денежного довольствия (в зависимости от причины смерти военнослужащего).

В то же время на пенсионные выплаты не могут претендовать две категории военнослужащих. По данным справочника, на военную пенсию не имеют право:

те, кто был лишен воинского звания;

те, кто был уволен со службы из-за осуждения за умышленное преступление с использованием служебного положения, а также в случае привлечения к админответственности за коррупцию.

Чтобы не оказаться без пенсионных выплат, военнослужащим стоит внимательно следить за соблюдением всех условий службы и норм закона - в некоторых случаях даже одно нарушение может повлечь серьезные финансовые последствия.

