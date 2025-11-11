Законом определены шесть случаев, при которых у пенсионера отнимут пенсию.

Большинство пенсионеров старше 60 лет получают пенсию от государства, которая является их основным источником доходов. Однако в некоторых случаях выплаты могут отобрать. Пенсионный фонд может прекратить выплачивать деньги, если нарушить правила.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, запомните, кого могут лишить пенсии. А также узнайте, что можно сделать, если выплаты больше не поступают.

Кого могут лишить пенсии в Украине

Некоторые категории пенсионеров останутся без денег, если не будут соблюдать правила. Об этом говорится в 49 статье Закона №1058.

Законодательство определяет, за что могут лишить пенсии в Украине:

За недостоверность информации в документах . Например, если не совпадают данные в разных бумагах.

. Например, если не совпадают данные в разных бумагах. В случае смерти или пропажи без вести . Выплаты могут возобновить, если лицо будет найдено живым.

. Выплаты могут возобновить, если лицо будет найдено живым. При не прохождении идентификации . Некоторые пенсионеры обязаны ежегодно подтверждать свою личность. При игнорировании ПФУ перестанет выплачивать деньги.

. Некоторые пенсионеры обязаны ежегодно подтверждать свою личность. При игнорировании ПФУ перестанет выплачивать деньги. Если лицо 6 месяцев подряд не получало и не пользовалось пенсией . Такое может быть, если человек не тратил деньги с пенсионной карты, не делал никаких покупок и не снимал наличку.

. Такое может быть, если человек не тратил деньги с пенсионной карты, не делал никаких покупок и не снимал наличку. В некоторых ситуациях - на период проживания пенсионера за границей .

Таким образом, важно внимательно заполнять информацию в документах и обязательно пользоваться выплатами.

За что могут лишить пенсии беженцев

Отдельно поговорим о последнем пункте. Многие проживающие пенсионеры в Европе волнуются, возможно ли лишить пенсии эмигрантов. Ранее мы объясняли, можно ли получать украинскую пенсию за границей. Чтобы деньги продолжили начислять, нужно иметь счет в банке Украины и проходить ежегодную идентификацию. Также надо доказать, что человек не получал выплаты от оккупационных органов РФ.

Могут ли лишить пенсии, если пенсионер работает

В украинских законах четко сказано, что украинцы старше 60 лет могут работать и при этом получать выплаты от государства. Поэтому пенсии работающим пенсионерам тоже выплачиваются. При этом лицо должно обязательно уведомить ПФУ о трудоустройстве.

Однако в одной ситуации работающих пенсионеров могут лишить пенсии. Это возможно в случае, если они получают выплаты за выслугу лет и при этом снова трудоустроились на ту самую должность, которая дает право на эту пенсию.

Как возобновить выплату пенсии в Украине

Добиться возобновления начисления средств можно, если исправить причину отмены.

Если вы попали в список тех, кому могут отменить пенсию в Украине, то нужно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда. Узнайте, почему деньги не начисляются. Затем эту проблему нужно исправить. Например, если вы не прошли идентификацию, то надо это сделать. Если в документах были ошибки, стоит их переделать. В течение 10 дней выплаты должны возобновить.

