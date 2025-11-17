На Запорожье возможно обострение, но враг не достигнет существенного успеха, - военный

Обстановка на Запорожском направлении напряженная, однако остается контролируемой.

На Запорожском направлении возможно обострение, однако противник не сможет достичь там существенного успеха. Об этом ветеран российско-украинской войны, майор НГУ в отставке Алексей Гетьман сказал в эфире Эспрессо.

Он объяснил это тем, что намерения врага продвигаться на Запорожском направлении были понятны. Поэтому там строили несколько линий обороны.

"Продвижение там незначительное. Продвигается любая армия, которая начнет наступательный действия. В истории войн не было такого, чтобы армия наступала, и не продвигалась. Поэтому строится первая, вторая, третья линия обороны. С пониманием, что первая истощает, вторая почти останавливает, а на третьей, по логике военного, противник должен останавливаться", - отметил он.

Он добавил, что к Запорожскому направлению подтянуты резервы. Он предположил, что российские наступательные действия там будут остановлены.

"Считать, что они там хотят сосредоточить главный удар вместо Покровска - вряд ли. Все же Покровск, Константиновка, Мирноград - продолжают оставаться основным направлением. Тем более, что с Запорожского направления, именно с того направления, где сейчас они делают наступательные действия, снимали войска для подкрепления подразделений непосредственно возле Покровска. Поэтому ожидать обострения - да, но что там, что-то россиянам существенного удастся, нет оснований считать", - добавил он.

Ситуация на Запорожском направлении - больше оценок

Напомним, что по мнению эксперта Дмитрия Жмайло, прорыв россиян на Юге стал возможным после длительных усилий. Они намгатимуться окружить Гуляйполе, как узел обороны, а впоследствии - Орехов. Также россияне пытаются обойти Степногорск, построенный на берегу бывшего Каховского водохранилища.

Сейчас враг концентрирует усилия на попытках перерезать логистику между Гуляйполем и городком Запорожской области - Покровское. Для стабилизации ситуации туда подтянуты резервы.

