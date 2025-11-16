Нарожный поделился, что есть перспективные разработки, но об их серийном производстве сейчас не идет речь.

Заместитель главы Управления военной разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий поделился в интервью иностранному СМИ, что Россия за текущий год запланировала изготовить 120 тысяч КАБов. Военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал в интервью УНИАН, как Украине следует противодействовать этому.

Нарожный отметил, что существует три варианта. Первый - Украина получает от союзников большое количество "Петриотов", а также пусковых ракет к ним. Он добавил, что их будут привлекать для того, чтобы сбивать российские самолеты.

"Последний СУ-34 сбивали под Запорожьем и использовали там две ракеты", - рассказал он.

В то же время, Нарожный отметил, что это дорого и такого количества "Петриотов" у нас нет.

Второй вариант, по словам эксперта, предусматривает использование самолетов F-16 с дальнобойными ракетами. Он поделился, что по технологичности и сложности выполнения это очень схоже с "Петриотом".

"Нам надо будет поднимать в воздух наш самолет, который будет под угрозой, когда приблизится к линии соприкосновения, потому что у врага есть дальнобойные ракеты", - отметил военный эксперт.

Также он добавил, что сейчас есть перспективные разработки, а именно, зенитные дроны. Однако пока об их сирийском производстве не идет речи. Нарожный добавил, что они имеют немного другой принцип действия и он отличается от того, которыми сбивают "Шахеды".

"Они, грубо говоря, облаком становятся на том месте, где будет лететь этот КАБ, и когда он в это облако залетает, то они взрываются, и этого достаточно для того, чтобы уничтожить этот КАБ", - пояснил Нарожный.

Но, он отметил, что это еще глубоко теоретическая разработка, поэтому до ее реализации еще достаточно далеко.

Третий вариант, который эксперт называет более реалистичным, заключается в уничтожении российских самолетов и их инфраструктуры на земле.

"Много есть успешных примеров долетания ракет и дронов до российских аэродромов. А также уничтожение складов с боеприпасами. Это абсолютно реально", - отметил военный эксперт.

Более того, Нарожный считает, что и с экономической точки зрения Украине это под силу, поскольку можно использовать собственные ракеты "Длинный Нептун" и "Фламинго".

Однако, он добавил, что их нашей стране нужно будет иметь в большом количестве.

"Если россияне планируют в день сбрасывать много авиационных бомб, то нам надо, чтобы в ответ как минимум десятки дальнобойных ракет летели в Россию, чтобы они головы не могли поднять на своих аэродромах и занимались только отражением украинских ракет, а не думали, как их самолетам взлетать и бомбить нашу землю", - пояснил эксперт.

Производство оружия в РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко поделился, что Украина имеет два направления противодействия российским КАБам. По его словам, наша страна нуждается в большем количестве дальнобойных ракет класса "воздух-воздух" для истребителей. Сейчас, добавил Романенко, у ракет, поставляемых для F-16, максимальная дальность составляет 180 км.

Он отметил, что россияне имеют R-37, которая бьет на 300 км с МиГ-31. Более того, Романенко также поделился, что Китай провел испытания ракет на 400 км.

Поэтому, генерал-лейтенант считает, что Украине нужно иметь собственные средства и масштабировать производство для нанесения ударов по военным объектам российских оккупантов.

Также мы писали, что в России в год изготавливается около 400 новых танков без учета тех, которые восстанавливают после хранения. По данным аналитиков, в "Уралвагонзаводе" каждый год выпускают до 250 танков Т-90М "Прорыв", а завод "Омсктрансмаш" выпускает до 150 танков Т-80БВМ.

Эксперты предполагают, что в период с 2022 по 2025 годы общее количество имеющихся в российской армии танков типа Т-72Б3 сократились с 1200 до 1100 единиц, а вот количество Т-90М выросло с 50 до 200, а Т-80БВМ - со 100 до 280 единиц.

