Юла припомнила забавный случай с артистом.

Известная украинская пиарщица и жена Анатолия Анатолича - Юлия Бойко (Юла) - рассказала о своем сотрудничестве с Артемом Пивоваровым. Она вспомнила забавную историю из начала карьеры певца.

В комментарии программе "Ближе к звездам" Юла отметила, что действительно в свое время была в команде Пивоварова:

"Мы с Артемом работали - я была его пиар-директором".

Экс-пиарщица артиста вспомнила забавную историю с ним. В частности, она отметила, что Артем всегда был очень активным, чему удивлялись многие люди из медийного круга.

"У нас была история, когда мы работали на съемках и он постоянно выпрыгивал из камер. Мне постоянно говорили: "Угомоните Артема, пусть он не выпрыгивает с камер". Видите, как допрыгался до семи "дворцов", - с юмором отметила она, вспомнив рекордные выступления певца в столичном "Дворце Спорта".

Юлия добавила, что несмотря на то, что давно не работает с певцом, до сих пор поддерживает с ним дружеские отношения. Более того, муж Юлы, Анатолий Анатолич занимается с Пивоваровым у одного тренера.

"Он с Анатоличем дружит и они даже на боксе встречаются, потому что у них общий преподаватель по боксу", - поделилась пиарщица.

К слову, на одном из недавних концертов Артема Пивоварова произошел трогательный момент. Певец рассекретил свою девушку.

