Устройство можно будет использовать как наручные часы или в качестве радиоприёмника.

Bethesda открыла предзаказ на коллекционную реплику полноразмерного Pip-Boy, знакомого игрокам по серии Fallout. Устройство работает, может показывать внутриигровые данные и функционировать как радио или настольные часы. Цена предзаказа - 300 долларов.

На изображениях с сайта Bethesda видно, что компания воссоздала устройство максимально близко к оригиналу с литым металлическим корпусом.

В комплект входит подставка, чтобы использовать Pip-Boy как отдельный мини-гаджет на столе, но при желании его можно закрепить и на руке. Габариты соответствуют устройству из игр, вес 724 грамма, что весьма немало.

Внутри установлен LCD-дисплей, на котором воспроизводится почти весь функционал, знакомый по Fallout, как то статистика персонажа или карта локаций из игр. Есть там и мини-игра Atomic Command - внутриигровой ретро-аркадный шутер о противоракетной обороне.

Полноценной умной электроникой реплика не является: ни Bluetooth, ни синхронизации со смартфонами здесь нет, как и каких-либо современных функций. Единственная практическая возможность - настройка обычного радио.

Pip-Boy заряжается через USB-C, кабель идёт в комплекте. Поддерживается автономная работа, так что устройство можно держать включённым на столе в режиме часов или карты.

Ранее мы рассказывали, что в трейлере второго сезона сериала "Фоллаута" показали Когтя смерти и мистера Хауса. Новые серии начнут выходить 17 декабря на Prime Video.

