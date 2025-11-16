Работник полиции получил тяжелые травмы, его прооперировали.

Во время обеспечения безопасности кортежа вице-президента США Джей Ди Вэнса в городе Меривилль, штат Теннесси, США работник полиции получил тяжелые травмы во время аварии, сообщили официальные лица, пишет ABC News.

Издание отмечает, что полицейский из Мервилля Джастин Браун и еще один его коллега были привлечены в пятницу вечером, 14 ноября, к охране высокопоставленных чиновников, когда произошел инцидент.

В полицейском управлении Мервилля отметили, что "граждане остались на месте происшествия и "немедленно оказали неотложную первую помощь".

"Мы никогда не сможем выразить свою благодарность тем людям, чья быстрая реакция спасла вчера вечером жизнь офицера ФТО Брауна. Вы настоящие герои", - заявил в официальном заявлении в субботу, 15 ноября, начальник полиции Меривилля Тони Крисп.

Издание ссылаясь на заявление полиции Мервилля поделилось, что полицейский был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, в субботу утром ему сделали операцию.

Директор по коммуникациям Департамента безопасности штата Теннесси Джейсон Пак рассказал, что скорая помощь, которая входила в состав кортежа, также остановилась и оказала работнику полиции немедленную медицинскую помощь.

Представитель Секретной службы США подтвердил изданию, что в кортеже был Вэнс.

"Секретная служба США внимательно следит за серьезным дорожным происшествием с участием местных правоохранителей, которое произошло сегодня вечером в Меривилле, штат Теннесси, во время сопровождения кортежа", - заявила агент-резидент, ответственный за офис в Ноксвилле Кэтрин Пирс.

По ее словам, "лица, находившиеся под охраной, не пострадали в результате этого происшествия".

Заявления Вэнса относительно войны в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что вице-президент США ДЖей Ди Вэнс считает, что после его ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, которая состоялась в феврале текущего года, отношения между Украиной и США "стали намного продуктивнее". Вэнс отметил, что конфликт с Зеленским, стал, вероятно, "самым известным" из того, что он он когда-либо делал или же сделает.

Также мы писали, что Вэнс не назвал сроков окончания войны в Украине, но он считает, что уже настало то время, когда прекращение боевых действий является в интересах как России, так и Украины. Вэнс считает, что территория, которую завоевали россияне в Украине, крайне мала, а потери страны-агрессора значительно больше. В то же время, вице-президент США отметил, что Украина "страдает от многих проблем" и добавил, что особенно это касается энергетической инфраструктуры.

