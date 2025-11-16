Выдающийся украинский боксер Александр Усик и его жена Екатерина очаровали поклонников новыми совместными фото. Спортсмен примерил на себя новый образ.
Кадры с новой фотосессии опубликовала Екатерина Усик в своем блоге в Instagram, залив в подписи лаконичное черное сердечко. Действительно, черный цвет стал основным на этих кадрах.
Известные супруги позировали в похожих черных костюмах. Екатерина дополнила свой образ легкими локонами и выразительным макияжем с акцентом на глаза и губы. На ней - объемный черный пиджак, придающий образу сдержанности и изысканности. Выделялся также сильный взгляд женщины, что добавило еще большей эстетики фотосессии.
В свою очередь Александр дополнил свой образ белой рубашкой и удивил новой элегантной прической. Стиль и современность боксера подчеркнула серьга в ухе. Также он не стеснялся демонстрировать свое обручальное кольцо.
Несмотря на выдержанную сдержанность в этой фотосессии, на некоторых кадрах пара мило целуется и улыбается, в очередной раз демонстрируя свою влюбленность.
В комментариях звездную пару засыпали комплиментами, отметив их красоту:
- "Замечательная фотосессия и прекрасные вы".
- "Это вау!"
- "Какие вы красивые".
Недавно Александр и Екатерина Усики показали, как отпраздновали годовщину свадьбы.