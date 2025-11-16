Пара очаровала поклонников.

Выдающийся украинский боксер Александр Усик и его жена Екатерина очаровали поклонников новыми совместными фото. Спортсмен примерил на себя новый образ.

Кадры с новой фотосессии опубликовала Екатерина Усик в своем блоге в Instagram, залив в подписи лаконичное черное сердечко. Действительно, черный цвет стал основным на этих кадрах.

Известные супруги позировали в похожих черных костюмах. Екатерина дополнила свой образ легкими локонами и выразительным макияжем с акцентом на глаза и губы. На ней - объемный черный пиджак, придающий образу сдержанности и изысканности. Выделялся также сильный взгляд женщины, что добавило еще большей эстетики фотосессии.

Видео дня

В свою очередь Александр дополнил свой образ белой рубашкой и удивил новой элегантной прической. Стиль и современность боксера подчеркнула серьга в ухе. Также он не стеснялся демонстрировать свое обручальное кольцо.

Несмотря на выдержанную сдержанность в этой фотосессии, на некоторых кадрах пара мило целуется и улыбается, в очередной раз демонстрируя свою влюбленность.

В комментариях звездную пару засыпали комплиментами, отметив их красоту:

"Замечательная фотосессия и прекрасные вы".

"Это вау!"

"Какие вы красивые".

Недавно Александр и Екатерина Усики показали, как отпраздновали годовщину свадьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: