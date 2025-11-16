По словам специалиста, наибольшую угрозу для прифронтовых районов представляют оптоволоконные дроны.

В 10-12 км от линии фронта россияне уничтожают всю инфраструктуру. Враг наносит удары авиационными бомбами и FPV-дронами. Об этом рассказал специалист по военным радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Он поделился, что ему пришлось снять все свое оборудование из зоны между населенными пунктами Покровское и Зализнычне Синельниковского района Днепропетровской области.

"Когда до линии фронта остается 10-12 километров, противник начинает выносить все объекты. Электричества уже давно нет в большинстве мест, операторы мобильной связи тоже отключаются. Инфраструктура уничтожается КАБами и FPV-дронами. Перемещаться где-то очень страшно, где-то еще нормально. За КАБами смотрю по Виражу, хотя толку мало, остается пару минут куда-то нырнуть с открытой местности. Дроны смотришь по детекторам FPV. "Молнии" там же", - написал "Флеш".

По словам специалиста, наибольшую угрозу в этой зоне представляют оптоволоконные дроны. Он подчеркнул, что такие беспилотники трудно заметить, но россияне активно используют их.

"Часто на объекте стоит даже генератор и топливо операторов мобильной связи. Бери запускай и дежурь. Желающих нет", - добавил "Флеш".

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее CNN писало, что военные заметили колонну российских солдат, которые направлялись в направлении Покровска. Некоторые вражеские солдаты ехали на мотоциклах и мопедах, а другие стояли на задней части старого пикапа.

В издании отметили, что если оккупантам удастся захватить Покровск, то это будет самый большой город, захваченный россиянами после Бахмута в мае 2023 года.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении и в Запорожской области украинские военные продолжают оборонительную операцию. Защитники проводят поисково-ударные действия на отдельных участках.

