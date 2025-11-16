Оккупанты нанесли удары сразу 40 неуправляемыми авиационными ракетами по селу Отрадокаменка.

Россияне на Приднепровском направлении в Херсонской области трижды за минувшие сутки совершили штурмовые действия и пытались вытеснить украинских воинов с позиций в районе Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов. Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Он отметил, что оккупанты нанесли удары сразу 40 неуправляемыми авиационными ракетами по селу Отрадокаменка, которое находится на правом берегу Днепра. Волошин добавил, что россияне накануне активно обстреливали Херсон из артиллерии.

Также спикер поделился, что на Ореховском направлении фиксируются активные наступательные действия оккупантов, в частности, возле села Веселое. Также он рассказал, что Силы обороны Украины пытаются блокировать продвижение врага на Гуляйпольском направлении.

Россияне идут по дну Каховского водохранилища - что известно

Ранее спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что российские оккупанты пытаются обойти позиции ВСУ по дну бывшего Каховского водохранилища. По его словам, враг хочет просочиться вглубь украинской обороны.

Также Волошин отметил, что враг несет большие потери в зоне действия Сил обороны Юга. Всего за сутки россияне потеряли там почти 240 солдат, зенитно-ракетные комплексы "Бук- М3" и "Оса", танк, 4 артиллерийские системы, 22 единицы автомобильной техники, квадроцикл, 5 мотоциклов, багги и 3 электроскутера.

