По словам Леонида Кравчука, принципиальным вопросом является контроль Украиной над границей.

Проведение выборов на оккупированной части Донбасса - не главная цель. Принципиальный вопрос нового плана действий по Донбассу - контроль Украины над границей с Россией.

Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью ТСН, комментируя возможный успех украинского плана по Донбассу.

При этом он убежден, что выборы в конце марта 2021 года - вполне реальны.

"Относительно выборов. Главное здесь даже не конкретная дата. Время можно перенести. Это не является принципиальным вопросом. Принципиальным вопросом является контроль Украиной над границей, соответствующие действия украинской власти на подконтрольных территориях, установление украинских институтов власти, которые и могут обеспечить проведение выборов по украинским законом. Если, скажем, в январе, допустим, ВР принимает закон об особенностях этих выборов. Я, например, считаю, что там могут быть только мажоритарные выборы, потому что там нет украинских партий, там ничего нет. Какие пропорциональные выборы могут быть? Не могут. Это я так думаю и не говорю, что мое мнение является истиной в последней инстанции. ВР принимает закон. Как только приняли закон, уже можно готовиться к выборам - февраль, март и часть января. Времени хватает", - рассказал Кравчук.

По словам политика, это все не делается с чистого листа, а у власти уже есть свои наработки.

"И это же не сегодня готовится. Мы это делаем не с чистого листа. Уже есть наработки, принимается закон, готовятся выборы. А какие законы надо принять до этого? О демилитаризации, недопущении преследования невинных лиц (об амнистии. - ред.). Нельзя думать, что кто-то покажет пальцем и кого-то будут судить. Это просто неприемлемая философия. Только по украинскому закону", - подчеркнул Кравчук.

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Также он добавил, что в своем плане и работе он вообще не обращает внимания на боевиков "ЛДНР", и подчеркивает, что они не являются субъектом.

"Мы готовим наш план в соответствии с цивилизованным видением мира. И этот план, который мы подготовили, поддерживается и европейскими партнерами и США. Поэтому это главное. А что там боевики думают, ну, пусть себе думают. Они для того там и есть, чтобы пакостить, они живут за счет этого, для них это заработок, норма жизни. А мы такого не воспринимаем и хотим видеть Украину цивилизованной", - отметил Кравчук.

План действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров "нормандской четверки".

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

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Автор: Александр Топчий