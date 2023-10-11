Первая партия в более чем 5000 дронов-камикадзе уже в Украине. Ее приобрели благодаря Операции "Єдність" – совместному сбору UNITED24, фонда "Повернись живим" и monobank, сообщил Вице-премьер-министр, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Далее дроны дополнят боеприпасами украинского производства и передадут Силам обороны. Всего FPV-дронов будет 10 000", – сообщил Федоров.

Крупнейший частный донат проект получил при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

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"FPV-дроны кардинально изменили ход боевых действий, и нашим Вооруженным Силам важно иметь преимущество над врагом в количестве дронов, их качестве и мастерстве операторов. Мы рады быть крупнейшим частным донором проекта "Операция "Єдність" и верим, что это поможет ВСУ эффективно уничтожать технику противника", – отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, при содействии фонда проект Операция "Єдність" получил 10 млн грн на закупку FPV-дронов с боекомплектом. Ранее также приобретено 53 новых внедорожника для ударных рот "Армии дронов".