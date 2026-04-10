Украинцы и россияне не верят, что пасхальное перемирие принесет мир, - Reuters

Украинцы напомнили о нарушениях Россией предыдущих перемирий.

10 апреля украинские чиновники призвали Россию продлить перемирие, объявленное на Пасху, а также возобновить переговоры о прекращении войны, однако гражданские украинцы и россияне сомневаются, что это сработает. Об этом пишет Reuters.

В частности, жители Киева скептически относятся к тому, что перемирие как-то облегчит их положение. Многие выражали враждебность по отношению к российскому диктатору.

"Он может только обещать какое-то перемирие. Никто не собирается отдавать ему нашу землю", - высказалась 60-летняя Юлия.

Несколько прохожих напомнили о нарушениях предыдущих перемирий, таких как 30-часовое перемирие, которое Путин объявлял на Пасху в прошлом году.

В то же время жители Москвы выразили осторожный оптимизм, однако сказали, что сомневаются, что перемирие приведет к длительному миру.

"Итак, они договорились о перемирии? Ну, скажем так: если Бог даст, так и будет. Но пока нет реальных оснований надеяться, что ситуация в ближайшее время улучшится", - подчеркнула Ирина, менеджер по продажам из Москвы.

В свою очередь учительница Галина заявила, что мечтает о мире.

"Я просто хочу, чтобы все это закончилось", - добавила она.

Пасхальное перемирие - что известно

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не заинтересована в перемирии с Украиной. По его словам, пасхальное перемирие было объявлено Кремлем по гуманитарным причинам.

"Мы хотим не перемирия, мы хотим мира, прочного, устойчивого мира. И этот мир может наступить сегодня, если президент Зеленский примет соответствующее решение", - подчеркнул Песков.

В то же время майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук считает, что россияне могут массированно атаковать Украину перед так называемым "перемирием". Он отметил, что оккупанты могут осуществить массированный обстрел украинских городов в ночь с пятницы на субботу.

"В прошлом году перемирие нарушалось систематически. Около 100 штурмовых действий провели россияне на линии боевого столкновения. Почти 2 тысячи обстрелов украинских позиций, из них - почти тысяча обстрелов из тяжелого вооружения и почти тысяча обстрелов с FPV-дронов", - добавил политолог.

