В Кремле уверены, что именно Украина должан прекратить войну, начатую Россией.

В Кремле не хотят временного перемирия с Украиной и настаивают на договоренностях о долгосрочном мире. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя объявленное Владимиром Путиным "пасхальное перемирие".

По словам Пескова, пасхальное перемирие было объявлено Кремлем по гуманитарным причинам: потому что Пасха – "это светлый праздник для нашей страны, также для Украины". Однако это не отменяет желания Кремля добиваться долгосрочного урегулирования, отметил он.

"Мы хотим не перемирия, мы хотим мира, прочного, устойчивого мира. И этот мир может наступить сегодня, в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение", - сказал Песков.

Также спикер Путина заявил, что в Кремле видели заявление Зеленского о том, что Киев согласен на пасхальное перемирие.

Пасхальное перемирие

Как писал УНИАН, еще в марте Владимир Зеленский несколько раз публично выражал готовность Украны организовать Пасхальное перемирие.

Накануне журналисты спросили у Пескова, планирует ли Россия снова объявить о Пасхальном перемирии, как было в прошлом году. Спикер Путина, подтверждая свою репутацию самого бесполезного человека в Кремле, заявил, что таких решений его начальник не принимал. Однако уже через несколько часов после этого Путин объявил о Пасхальном перемирии "с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля".

Как и в прошлом году, никаких согласований с Украиной по срокам и параметрам перемирия не происходило, что, по всей видимости, будет означать повторение прошлогоднего сценария с массовым нарушением россиянами этого перемирия.

