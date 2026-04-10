Россияне могут массированно атаковать Украину перед так называемым 'перемирием', - майор ВСУ

Опыт прошлого года показывает, что "перемирие" систематически нарушалось со стороны россиян.

Заявлениям российских захватчиков о пасхальном перемирии верить нельзя. Оккупанты могут осуществить массированный обстрел украинских городов в ночь с пятницы на субботу. Об этом майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук сообщил в эфире Radio NV.

"В прошлом году перемирие нарушалось систематически. Около 100 штурмовых действий провели россияне на линии боевого столкновения. Почти 2 тысячи обстрелов украинских позиций, из них – почти тысяча обстрелов из тяжелого вооружения и почти тысяча обстрелов с FPV-дронов. Мы понимаем, что это не очень походило на перемирие. Немного на некоторых позициях было какое-то затишье, но абсолютно не то, что означает перемирие", – отметил Ткачук.

По его мнению, наверное, можно рассчитывать, что на короткое время в выходные не будет ударов различными дальнобойными дронами типа "Герань/Гербера/Шахед" по гражданским городам.

Видео дня

"Учитывая, что так называемое пасхальное перемирие якобы начнется с обеда 11 апреля, я бы не исключал того, что россияне, учитывая их поведение, их подлость и цинизм, могут провести соответствующий обстрел с пятницы на субботу гражданских украинских городов. Для них это абсолютно не станет чем-то сверхъестественным. Поэтому я бы не исключал таких вещей", – подчеркнул Ткачук.

По его мнению, верить россиянам – это обманывать себя и не доверять себе.

"По причине того, что якобы произошло перемирие на Ближнем Востоке, работают переговорные группы, и того, что Путин хочет замылить глаза американской стороне и делегации, соответственно, я думаю, это и сработало на вопрос так называемого Пасхального перемирия. Хотя, несмотря на все это, инициировали его мы", - сказал Ткачук.

"Пасхальное перемирие" – последние новости

Как сообщал УНИАН, инициатор войны, российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие" с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский выступил первым с инициативой прекращения огня на Пасху.

По словам Зеленского, Украина готова действовать зеркально по отношению к действиям российских захватчиков. Как считает президент Украины, у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи.

