СБУ предупреждает о террористических актах и диверсиях на Пасху и призывает украинцев быть бдительными

Служба безопасности фиксирует регулярные попытки врага дестабилизировать ситуацию внутри Украины, в частности накануне и во время крупных религиозных праздников, таких как Пасха.

Как сообщила пресс-служба СБУ, несмотря на заявления страны-агрессора о так называемом "перемирии", вражеские спецслужбы не отказываются от своих планов, продолжают действовать против Украины и прибегать к информационно-психологическим спецоперациям, провокациям, терактам и диверсиям.

Отмечается, что спецслужба регулярно разоблачает российскую агентуру в искусственном разжигании конфликтов между представителями разных конфессий и религиозных общин.

Видео дня

"Параллельно контрразведка СБУ разоблачает попытки врага по вербовке украинцев для подготовки терактов и корректировки воздушных ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства.

Основными "целями" оккупантов являются места массового скопления людей, независимо от назначения и расположения мирных объектов", – говорится в сообщении.

Служба безопасности призывает украинцев в период Пасхи:

- быть особенно бдительными при посещении массовых мероприятий;

- не поддаваться на провокации или подстрекательства к незаконным действиям;

- сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу;

- сообщать о контактах с незнакомцами, предлагающими "легкий заработок";

- не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;

- в случае необходимости оказывать помощь другим гражданам;

- соблюдать установленный комендантский час и т. д.

Пасхальное перемирие от Кремля

Как сообщал УНИАН, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил о краткосрочном прекращении огня в войне с Украиной, приуроченном к православному празднику Пасхи, сообщил Кремль поздно вечером 9 апреля. Согласно заявлению Кремля, режим прекращения огня должен начаться в субботу в 16:00 по московскому времени и продлиться до конца следующего дня.

Министр обороны Андрей Белоусов и генерал Валерий Герасимов "получили указание прекратить боевые действия на всех направлениях на этот период", – продолжили авторы заявления, отметив, что "войска должны быть готовы к отражению любых возможных провокаций со стороны противника, а также любых агрессивных действий".

