Белый дом пока не согласился на ограничения поставок оружия Киеву в рамках работы над соглашением о перемирии.

США нацелены достичь соглашения о перемирии между Россией и Украиной меньше чем через месяц - до Пасхи, 20 апреля, пишет Bloomberg. В то же время, по словам источников, сроки могут быть сдвинуты из-за большого разрыва между позициями двух сторон.

Россия выдвинула максималистские требования к любому соглашению, включая прекращение поставок оружия на Украину, что Киев и его союзники отвергли. При этом источники отмечают, что Белый дом пока что не согласился ни на какие ограничения в рамках работы над соглашением о перемирии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к "конкретным и очень быстрым переговорам". Он направил в Саудовскую Аравию своего министра обороны и двух высокопоставленных помощников президента и надеется составить список целей, на которые будет распространяться ограниченное прекращение огня, отмечает Bloomberg.

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В то же время Путин направил на переговоры чиновников более низкого уровня, включая ветерана службы безопасности, которого в Киеве особенно не любят за его роль в начале войны. По словам человека, знакомого с ходом мыслей Кремля, им поручено обсудить общие вопросы.

При этом источники отмечают, что Кремль не согласится на встречу между Трампом и Путиным, пока не будет достигнуто всеобъемлющее мирное соглашение, а это маловероятно к середине апреля.

По словам людей, знакомых с позицией США, несмотря на масштабные требования Путина на переговорах, Трамп понимает, что для успеха любой сделки она должна быть приемлемой для Киева, и поэтому не готов уступать слишком много. По их словам, США также не согласятся на проведение встречи до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прочном прекращении огня.

"Русские здесь играют в игру, пытаясь получить как можно больше, понимая при этом, что это, вероятно, их лучшая возможность за долгое время договориться о чем-то реальном, поэтому они не хотят полностью торпедировать ее", - сказала Эмма Эшфорд, старший научный сотрудник Стимсоновского центра в Вашингтоне.

"Скорее всего, мы увидим частичное прекращение огня, которое приведет к еще одному небольшому соглашению, которое приведет к чему-то еще", - добавила она.

Перемирие в Украине

Ранее Трамп заверил, что уже очень скоро достигнет полного прекращения огня между Россией и Украиной. Политик сказал журналистам, что прямо во время их разговора продолжаются переговоры "о разделе территории" между двумя странами. Он хочет прекратить войну, чтобы "остановить убийства и сэкономить американские деньги".

При этом The Times отмечал, что два российских требования, которые могут легко сорвать переговорный процесс, — это прекращение поставок западного оружия и попытки ограничить размер украинских вооруженных сил. Издание отмечало, что Зеленский и европейские лидеры будут упорствовать в этом вопросе, вплоть до готовности увидеть провал прекращения огня.

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