Министр энергетики Герман Галущенко рассчитывает в июле подписать соглашение с Болгарией.

Министр энергетики Герман Галущенко отмечает, что Украина и в дальнейшем рассчитывает получить два болгарских ректора российского происхождения для достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС), но допускает, что договоренность может сорваться. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, который транслирует нардеп Ярослав Железняк.

Он отметил, что политические процессы в Болгарии затормозили рассмотрение этого вопроса, "но мы имеем определенный толчок этого проекта".

"В июле мы доработаем решение с МАГАТЭ, и оно выступит одним из лидеров реализации проекта. Я думаю, что мы подпишем соответствующие документы, мы их готовим... Вопрос пока открыт. Безусловно, есть определенное торможение из-за внутриполитической ситуации, но проект не отменен", - подытожил министр.

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При этом он не исключает, что Украина может и не получить болгарские реакторы, якобы из-за влияния России.

"Это будет катастрофой для нас не достроить эти блоки", - добавил Галущенко, отметив, что Украина может заказать изготовление реакторов в других государствах, но это продлит срок достройки блоков ХАЭС.

Достройка Хмельницкой АЭС - главные новости

Глава "Энергоатома" Петр Котин в 2024 году заявлял о намерении приобрести два ядерных реактора у Болгарии для достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС

26 февраля 2025 года Верховная Рада разблокировала покупку указанных реакторов в Болгарии. Вместе с тем, в начале февраля министр энергетики Герман Галущенко допустил, что договоренность о закупке может сорваться, поскольку в парламенте Болгарии зарегистрировали постановления об отмене разрешения на продажу реакторов. Позже власти Болгарии заявляли о том, что реакторы продавать не будут, хотя Минэнерго уверяло, что не получало официальный ответ.

Инициатива по достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции с самого начала столкнулась с массой критики. Эксперты обращали внимание на то, что эти реакторы имеют российское происхождение. Кроме того, не было проведено экспертизы, насколько эти реакторы подойдут Украине, поэтому существует риск, что после приобретения они так никогда и не заработают.

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