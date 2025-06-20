Как утверждают специалисты, существует распространённая ошибка, из-за которой орхидеи могут так и не зацвести.

Многие любят выращивать орхидеи дома за их красоту и аромат. Однако нередко эти растения не цветут - и причина зачастую кроется именно в поливе. Об этом пишет Daily Mail.

Как пишет издание, орхидеи не впитывают влагу из переувлажнённой почвы, как большинство растений. В природе они растут на деревьях и получают воду из воздуха. Поэтому чрезмерный полив может вызвать гниение корней. В результате растение перестаёт усваивать питательные вещества и не зацветает. Симптомы перелива орхией - это пожелтевшие листья, чёрные кончики и их опадание.

Эксперты советуют перед повторным поливом дожидаться полного высыхания субстрата. Также можно не заливать орхидею водой, а лишь регулярно опрыскивать её из пульверизатора.

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Важно использовать подходящую воду: кипячёную или дождевую, с нейтральным или слабощелочным pH (5,5–6,5). Водопроводная вода может содержать вредные примеси, такие как хлор и фтор.

Садовод Монти Дон напоминает: орхидеи не так капризны, как кажется. Главное - соблюдать базовые правила. Температура должна быть в пределах 15–20°C ночью и 20–30°C днём. Цветы любят свет, но боятся прямых солнечных лучей. Лучше всего размещать их на восточных или западных окнах.

После окончания цветения, если новых бутонов не появляется, срежьте цветонос до первого узла - это стимулирует рост новых побегов. При разрастании корней растение нужно пересадить, удалив повреждённые части и используя специальный грунт с корой.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему орхидея не цветет и какм это исправить.

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