Шмыгаль отметил, что Чернышов находится в плановой командировке

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал выезд за границу вице-премьер-министра национального единства Алексея Чернышова на фоне коррупционного скандала вокруг него. В частности, отвечая на вопросы депутатов по этому поводу на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде, который транслирует нардеп Алексей Гончаренко, Шмыгаль отметил, что министр Чернышов находится в плановой командировке.

"Соответствующие документы по командировке подписаны до конца этой недели", - подчеркнул Шмыгаль.

Скандал с выездом Чернышова

Как сообщал УНИАН, журналист-расследователь Михаил Ткач отмечал, что НАБУ и САП на прошлой неделе задержали двух соратников Чернышова, один из которых был уже у границы. Речь идет о бывшем госсекретаре Минрегиона Василии Володине и бывшем советнике министра Максиме Горбатюке. По информации издания УП, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения подозрений соратникам он оказался в командировке за границей.

Видео дня

Пресс-служба вице-премьер-министра Чернышова сообщала, что он находится в плановой командировке в странах Европейского Союза. При этом в пресс-службе не ответили на вопрос, как долго еще продлится командировка министра и планирует ли он возвращаться в Украину.

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