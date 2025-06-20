Повышение глобальной температуры приведёт к резкому росту климатических катастроф

Мир оказался на грани климатической катастрофы: выбросы парниковых газов продолжают расти, а шансы сдержать потепление в пределах 1,5°C стремительно тают. Как пишет Independent, международная группа из более чем 60 учёных ООН опубликовала тревожный доклад, в котором подчёркивается: если не сократить выбросы немедленно, человечество пересечёт критический порог уже через три года.

Оставшийся "углеродный бюджет" — количество CO₂, которое можно выбросить без превышения 1,5°C, — составляет всего 130 млрд тонн с 2025 года. Но при текущем уровне загрязнения атмосферы этот лимит будет исчерпан к 2028 году.

По оценкам учёных, температура на планете уже поднялась на 1,24°C по сравнению с доиндустриальной эпохой, и почти весь этот рост вызван деятельностью человека. В 2024 году средняя температура составила 1,52°C, при этом 1,36°C объясняется именно выбросами от сжигания топлива и промышленных процессов.

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Если темпы выбросов сохранятся, то к концу десятилетия будут превышены и пороги 1,6–1,7°C, что приведёт к резкому росту климатических катастроф: наводнений, засух, ураганов и исчезновения ледников.

Доклад также впервые включает данные по уровню моря и осадкам на суше. С 2019 года уровень мирового океана поднялся на 26 мм — вдвое быстрее, чем в прошлом веке. Учёные предупреждают: последствия уже необратимы, особенно для прибрежных регионов.

Профессоры Йоэри Рогель и Пирс Форстер подчеркивают, что у человечества ещё есть шанс смягчить последствия, если в ближайшее десятилетие значительно снизить выбросы. Каждый год промедления увеличивает риск необратимых изменений.

Часть Украины может затопить - что известно

Ранее климатолог Вера Балабух предупредила, что из-за таяния ледников пострадает и Украина.

По ее данным, повышение уровня Черного моря может привести к затоплению города Вилково. Одесса также может пострадать от этого. Очень много регионов на юге Украины могут быть потеряны из-за эрозии, потому что будут размываться прибрежные территории.

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