Китай может многое потерять от масштабной войны на Ближнем Востоке, однако мало что может с этим поделать.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность развертывании американских войск для поддержки Израиля в нападении на Иран, при этом Китай мало что может с этим поделать, поскольку его влияние в регионе явно ограничено, пишет The New York Times.

Китаю есть что терять из-за неконтролируемого конфликта. Он покупает практически всю экспортируемую Ираном нефть со скидкой, используя тайные танкерные флоты, чтобы обойти санкции США. И его суда зависят от безопасного прохода через Ормузский пролив для транспортировки дополнительной нефти из стран Персидского залива. Более высокие цены на энергоносители станут еще одной серьезной головной болью для Пекина, который пытается переломить свою вялую экономику. Помимо энергоносителей, Иран предоставляет Китаю важный плацдарм на Ближнем Востоке для продвижения своих интересов и противодействия Соединенным Штатам.

"Но, несмотря на эти стратегические интересы, Китай, который не имеет большого влияния на администрацию Трампа, вряд ли встанет на военную защиту Ирана, особенно если в войну вмешаются Соединенные Штаты", - отмечается в статье.

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"Реальность такова, что у них фактически нет возможности ввести китайские войска для защиты иранских объектов", — сказал Зак Купер, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства в Вашингтоне. "Они предпочли бы очень тихо оказать некоторую материальную поддержку, некоторую риторическую поддержку и, возможно, некоторую гуманитарную помощь".

В то же время, подчеркивается в статье, Китай также может выиграть, если Соединенные Штаты будут втянуты в затяжную войну на Ближнем Востоке, что может отвлечь американские войска, корабли и другие военные ресурсы от Азии.

"Решение Трампа нанести удар по Ирану станет уроком для Пекина, который может сформировать его собственную геополитическую стратегию. Китай попытается понять подход Трампа к внешней политике и его готовность применять силу. Результат может повлиять на оценку Пекином того, придут ли США на защиту Тайваня, если Китай решит вторгнуться в него".

Как пишет NYT, сдержанная реакция Китая напоминает реакцию России, которая также всего лишь выступила с заявлениями о поддержке Ирана, несмотря на то, что получила крайне необходимую военную помощь от Тегерана для своей войны в Украине.

Такая реакция поднимает вопросы о сплоченности квартета Китая, России, Ирана и Северной Кореи, которые сблизились дипломатически и в военном плане вокруг общей оппозиции мировому порядку, в котором доминируют США.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Американские конгрессмены хотят остановить Трампа от нападения на Иран. Для этого они подали в Конгресс соответствующую резолюцию, которая запрещает "Вооруженным силам Соединенных Штатов вести несанкционированные боевые действия в Исламской Республике Иран".

В свою очередь Трамп заявил, что в течение двух недель примет решение о том, наносить ли удар по Ирану. Ранее СМИ писали, что чиновники США готовятся к тому, что Вашингтон нанесет удар по Ирану уже в эти выходные.

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