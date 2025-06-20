Опасения по поводу участия США в конфликте на Ближнем Востоке вызывают спрос на доллар.

В пятницу, 20 июня, доллар набирает обороты. Неопределенность в связи с разгорающейся войной на Ближнем Востоке и ее потенциальными последствиями для мировой экономики стимулировала спрос на безопасные активы.

Издание Reuters пишет, что конфликт между Израилем и Ираном не дает признаков ослабления, и участники рынка нервничают из-за возможного присоединения США к войне, что вызвало резкий рост курса доллара.

Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести другим ключевым конкурентам, включая швейцарский франк, японскую иену и евро, на этой неделе может вырасти на 0,45%.

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Недавний скачок цен на нефть добавил новый уровень инфляционной неопределенности для центральных банков во всех регионах, которые борются с потенциальным воздействием американских пошлин.

Падение цен на нефть поддержало валюты стран-импортеров нефти, таких как евро и иена. Евро укрепился на 0,24% до 1,1527 доллара, а иена выросла на 0,1% до 145,35 за доллар. Росту иены также способствовали более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции, которые поддержали ожидания дальнейшего повышения процентных ставок.

Австралийский и новозеландский доллары выросли на 0,1%, а фунт стерлингов поднялся на 0,2% до 1,349 доллара.

Хотя Федеральная резервная система (ФРС) США подтвердила прогноз о двух снижениях процентных ставок в этом году, председатель Джером Пауэлл предостерег от придания этому прогнозу слишком большого значения. Заявление центрального банка еще больше укрепило рост доллара.

Однако инвесторы озадачены неожиданным снижением процентной ставки на 25 базисных пунктов со стороны Norges Bank, и крона подешевела более чем на 1% по отношению к доллару.

Хотя основное внимание рынка на этой неделе было сосредоточено на геополитической напряженности, опасения по поводу пошлин и их возможного влияния на затраты, маржу компаний и общий рост остаются актуальными. Эти опасения оказали давление на доллар, который в этом году подешевел примерно на 9%.

Война на Ближнем Востоке - последние новости

По данным СМИ, США готовятся к непосредственному участию в ирано-израильской войне, но это решение пока не принято. Президент США Дональд Трамп взял две недели на раздумия, что повлекло падение цены на нефть марки Brent 20 июня почти на 2 доллара.

Стоит отметить, что 19 июня цены выросли почти на 3%, поскольку Израиль бомбил ядерные цели в Иране, а Тегеран выпустил ракеты и беспилотники по израильской территории после того, как ночью атаковал больницу.

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