Эта уникальная вакцина может навсегда изменить проблемную ситуацию с ВИЧ.

США одобрили первую в мире инъекцию для профилактики ВИЧ, которую нужно делать всего дважды в год. Препарат ленкапавир, разработанный компанией Gilead Sciences, представляет собой мощный новый инструмент в борьбе с вирусом иммунодефицита человека. Хотя до текущего момента остаются вопросы по его доступности как в США, так и в остальном мире, пишет The Independent.

Клинические испытания показали его выдающуюся эффективность — 99,9% — он почти полностью исключает новые случаи заражения у людей из групп риска и превосходит по результатам ежедневные профилактические таблетки, которые легко забыть принять.

"Это действительно может положить конец передаче ВИЧ", — заявил директор по общественной политике фонда amfAR (Фонд исследований СПИДа) Грег Миллетт. Презервативы при правильном использовании помогают защититься от ВИЧ, но растущее значение приобретает PrEP — регулярный приём профилактических препаратов, таких как ежедневные таблетки или инъекции каждые два месяца.

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Период действия ленкапавира составляет шесть месяцев — это самая длительная защита среди существующих вариантов. Такая продолжительность может быть особенно удобной для людей, которые не хотят часто посещать врача или испытывают стигматизацию из-за ежедневного приёма лекарств.

При этом важно знать, что препарат Gilead уже продаётся для лечения ВИЧ под торговым названием Sunlenca. Профилактическая версия будет продаваться под другим именем — Yeztugo. Он вводится в виде двух подкожных инъекций в область живота, создавая под кожей небольшой "горбочек", из которого препарат постепенно всасывается в организм.

Перед получением дозы человек должен сдать отрицательный тест на ВИЧ. Препарат предотвращает только заражение ВИЧ — от других инфекций, передающихся половым путём, он не защищает. Некоторые исследователи, принимавшие участие в испытаниях, советуют прикладывать холод к месту инъекции, чтобы снизить болевые ощущения.

Однако на фоне многообещающих перспектив перед этим инновационным средством стоят серьёзные препятствия. К примеру, широкому доступу к препарату могут помешать сокращения в системе здравоохранения США, включая урезание бюджета общественных агентств и программы Medicaid, а также снижение иностранной помощи на борьбу с ВИЧ.

Другие новости об открытиях ученых

Ранее УНИАН сообщал, что ученые совершили прорыв в лечении болезни Альцгеймера. Про бактерию Helicobacter pylori было известно то, что она является одной из причин язвы желудка. Но теперь оказалось, что она может быть не столько вредна, сколько полезна — по крайней мере, в этом случае.

Кроме того, мы ранее уже рассказывали про прорыв в поисках лекарства от ВИЧ. ВИЧ может "прятаться" в белых кровяных клетках, но ученые заявляют, что их можно "выманить" оттуда.

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