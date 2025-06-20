Также ирландский актер может получить более значимую роль в заключительном фильме трилогии "28 лет спустя".

Оскароносный ирландский актер Киллиан Мерфи ("Завтрак на Плутоне", "Пекло", "Начало", "Дюнкерк", "Оппенгеймер", сериал "Острые козырьки") все же появится в фильме "28 лет спустя: Костяной храм" (28 Years Later: The Bone Temple), который станет прямым продолжением вышедшего накануне хоррора "28 лет спустя". Более того, он может получить более значимую роль в потенциальном третьем фильм серии.

Это в своем свежем интервью Variety подтвердил режиссер Дэнни Бойл, который снял фильмы "28 дней спустя" и "28 лет спустя".

"Он исполнительный продюсер этого фильма и оказал огромную поддержку. Он появляется в фильме Нии ненадолго ("28 лет спустя: Костяной храм", который выйдет в январе 2026 года – ред.). Я не думаю, что это дает слишком много, и наш план состоит в том, что он будет значимым персонажем в третьем фильме, как персонаж Джека О'Коннелла – которого вы видите ненадолго в конце первого фильма – является значимым персонажем с Рэйфом Файнсом в следующем фильме", – отметил режиссер.

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В свою очередь Алекс Гарленд, который написал сценарии к фильмам "28 дней спустя", "28 лет спустя" и "28 лет спустя: Костяной храм", рассказал немного о том, на каком этапе сейчас находится работа над еще одним фильмом серии.

"Сценарий не написан. Это странно: есть история, есть план, есть структура. Эти три фильма в чем-то отличаются друг от друга, в чем-то взаимосвязаны, потому что есть персонажи, которые проходят через все из них, хотя это также по сути отдельные истории. Это делает его, с точки зрения кинопроизводства, схожим с телевидением. И Дэнни, и я работали в какой-то момент на телевидении, и у телевидения есть немного более органичный элемент в том, как все может разворачиваться. Поэтому люди могут написать целую сюжетную арку, но затем они узнают во время съемок, как эта сюжетная арка на самом деле завершится", – пояснил Гарленд.

Также он добавил, что схожая ситуация была и с другими фильмами серии: многие детали и сюжетные повороты уже добавлялись в процессе съемок.

"Я думаю, что, написав первый фильм, во многом я не знал на тот момент, каким будет фильм, потому что осталось раскрыть целый набор открытий. То же самое относится и ко второму фильму. Поэтому мне нужно было понять что-то о том, что Рэйф Файнс собирается создать с Дэнни, чтобы иметь возможность опереться на это. Всегда есть разрыв между тем, что существует на странице, поскольку оно прошло через фильтр воображения, планов и забот многих людей, и затем снова в редактировании. Так что короткий ответ: у меня есть идея, у меня есть план, но нет сценария. Я жду, чтобы увидеть, что произойдет, я полагаю", – подытожил сценарист.

Трилогия "28 лет спустя" – что известно

В 2002 году на экраны вышел научно-фантастический фильм ужасов "28 дней спустя", снятый режиссером Дэнни Бойлом (на тот момент в его активе были успешные фильмы "На игле" и "Пляж") по сценарию начинающего писателя Алекса Гарленда (он прославился благодаря роману "Пляж" 1997 года, который позже экранизовал Бойл).

Лента с на тот момент малоизвестным ирландским актером Киллианом Мерфи в главной роли рассказывала о вспышке вируса ярости, который опустошил Великобританию, превращая инфицированных в кровожадных монстров. Молодой велокурьер Джим, попавший в кому после аварии, проснулся в пустой больнице через 28 дней после начала эпидемия. Блуждая улицами безлюдного Лондона, он встретился с еще несколькими выжившими – вместе они отправились в опасное путешествие в надежде спастись. Фильм был положительно принят критиками и зрителями, а также стал одним из самых финансово успешных хорроров года.

В 2007 году вышло его продолжение под названием "28 недель спустя", однако ни Бойл, ни Гарленд над ним не работали. Вместо этого режиссуру доверили испанцу Хуану Карлосу Фреснадильо, до этого снявшему трилер "Интакто". Сиквел с абсолютно новыми актерами и персонажами также был тепло принят критиками, хорошо проявил себя в прокате в финансовом плане, хотя и был более депрессивный по настроению.

Разговоры о продолжении франшизы велись еще с 2007 года, периодически подогреваясь новыми теориями. Однако до конкретики дошло лишь в начале 2024 года после официального заявления Дэнни Бойла. Вскоре стало известно, что фильм получит название "28 лет спустя" и будет состоять из двух частей, а главные роли в продолжении получили Джоди Комер ("Персонаж", "Байкеры", "Последняя дуэль", сериал "Убивая Еву"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипец", "Скоростной поезд", "Тенет", "Каскадер", "Носферату") и Рэйф Файнс ("Список Шиндлера", "Английский пациент", "King’s Man: Начало", "Меню").

Фильмы дилогии снимались практически одновременно – оба по сценарию Гарленда, однако режиссером второго фильма вместо Бойла стала Ния ДаКоста ("Кэндимен", "Марвелы").

В начале 2025 года Бойл объявил, что "28 лет спустя" будет трилогией – он сам займется режиссурой, а сценарий к нему напишет Гарленд.

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