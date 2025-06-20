Сегодня она празднует свой день рождения.

Известная австралийско-американская актриса, продюсер и одна из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда Николь Кидман празднует свой день рождения. Сегодня, 20 июня, ей исполнилось 58 лет.

УНИАН вспоминает знаковые фильмы звездной именинницы, которые стоит пересмотреть уже сегодня.

Еще с детства Николь была творческой личностью. С четырех лет она занималась балетом, выступала в Австралийском театре для молодежи и пела. А уже с подросткового возраста Кидман начала сниматься на телевидении и в кино. Среди ее первых киноработ были "Бандиты на велосипедах" и "Рождество Буша". Однако настоящей знаковой ролью в карьере актрисы стал фильм-мюзикл "Мулен Руж" и "Часы", за который она, кстати, получила премию "Оскар".

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Также за свой актерский талант Николь получала и другие престижные награды, например, она пятикратный лауреат премии "Золотой глобус", дважды была награждена премией "Эмми", обладательница кубка Вольпи за лучшую женскую роль Венецианского международного кинофестиваля и многие другие.

Последние годы Кидман доказывает, что ее актерское мастерство только улучшается. В частности, новые фильмы и сериалы "Хорошая плохая девочка", "Голланд", "Великолепная пара", "Эскпаты" и "Девять идеальных незнакомцев", где она играет главные роли, высоко оценили критики и зрители.

"Мулен Руж"

"Часы"

"Другие"

"Кроличья нора"

"Австралия"

"Сенсация"

"Принцесса Монако"

Напомним, ранее УНИАН писал о самых известных фильмах с Анджелиной Джоли.

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