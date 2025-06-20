Обмен прошел согласно договоренностям в Стамбуле.

В пятницу, 20 июня, в Украину из российского плена вернули тяжелораненых и тяжелобольных военнослужащих.

Как сообщают в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, домой вернулись представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, Территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии. Среди них есть защитники Мариуполя, которые удерживались в неволе с 2022 года:

"Все освобожденные сегодня защитники имеют ранения, или тяжелые медицинские диагнозы: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения. У многих освобожденных диагностирована потеря веса".

Возвращенных защитников доставят в медицинские центры для прохождения необходимых обследований и дальнейшего лечения и реабилитации. В заметке отмечается, что их обеспечат необходимой помощью, восстановят документы и выплатят денежное обеспечение за время пребывания в неволе.

"Обменный процесс в соответствии со Стамбульскими договоренностями продолжается. Точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения всех этапов обмена", - уточнили в штабе.

Как сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, самому старшему освобожденному - 60 лет. По его словам, многие находились в плену еще с 2022 года. "Среди них есть те, чьи семьи обращались в Офис Омбудсмена. Наша организация занималась защитой их прав и направляла письма российской стороне", - написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках этого обмена из российской неволи освободили защитников Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей, а также воинов ВСУ, Нацгвардии и Пограничной службы.

"Я благодарен всем, кто возвращает наших людей. Работаем, чтобы обмены продолжались и в дальнейшем, пока не вернем всех. Слава Украине!".

Большой обмен пленными

Как сообщал УНИАН, 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между украинской и российской делегациями, во время которого стороны смогли достичь договоренности о проведении большого обмена пленными.

На прошлой неделе в течение 9-14 июня состоялось четыре волны обменов. Количество возвращенных не раскрывали - цифры должны озвучить после завершения всего процесса.

19 июня была освобождена еще одна группа украинских военных. Большинство тех, кого в тот день освободили, находились в российской неволе с первого года полномасштабной войны. Это также была группа тяжелобольных защитников.

Напомним, украинская сторона в течение длительного времени выступает за обмен в формате "всех на всех", однако россияне отказываются его проводить.

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