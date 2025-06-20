Дело АО "Мегабанк" называют одной из самых масштабных финансовых афер страны, которую расследуют правоохранители: убытки государства и частных инвесторов достигают десятков миллионов евро

Однако, как пишет издание "СтопКор", главный подозреваемый - Виктор Субботин - остается на свободе, а пострадавшие инвесторы подвергаются уголовному преследованию.

Известно, что НБУ отозвал лицензию Мегабанка в июне 2022 года в связи с неплатежеспособностью и систематическим кредитованием "связанных лиц". Основной акционер банка - Виктор Субботин - депутат Харьковского облсовета. Центральный эпизод дела касается 12 млн евро, которые две иностранные компании инвестировали в банк в конце 2022 года. В качестве залога Мегабанк передал недвижимость в Харькове, которая оказалась фактически несуществующей. Помещения площадью в тысячи квадратных метров существовали лишь на бумаге.

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Правоохранители установили, что эта же "виртуальная" недвижимость ранее неоднократно передавалась в ипотеку связанными с Субботиным компаниями. Перед банкротством объекты формально "реконструировали" с увеличением площади.

Отдельный скандал - судьба 30 млн евро от ЕБРР и ЕИБ, полученных в 2017-2021 годах под государственные гарантии для поддержки малого бизнеса. Вместо целевого использования средства направлялись на погашение долгов компаний Субботина, в частности ООО "Завод цветных металлов" и ПАО "ЗНКИФ "Сбережения", где он является конечным бенефициаром.

По данным ФГВ, задолженность Субботина перед банком по кредитам его компаний достигла более 2,3 млрд грн по состоянию на 2024 год. Сегодня украинское государство как поручитель вынуждено отвечать за долги обанкротившегося Мегабанка, отмечают журналисты.

Согласно материалам дела, Субботин контролирует более двух десятков компаний: инвестиционные фонды, строительные фирмы, охранные структуры, IT и транспортные предприятия. Все зарегистрированы по нескольким адресам в Харькове и используют одинаковые IP-адреса для отчетности.

Как предполагают журналисты, в схему может быть вовлечена семья Субботина. Его жена Елена руководит рядом компаний сети, а брат жены Алексей Яценко возглавлял правление Мегабанка и, как отмечает издание, вероятно, был соорганизатором противоправных схем.

"Самое странное в деле - избирательность уголовного преследования. Подозрения предъявлены всем причастным к оформлению договоров с фиктивной недвижимостью, некоторым избрана мера пресечения в виде ареста. В то же время главный фигурант Субботин остается на свободе без каких-либо подозрений", - говорится в материале СтопКор.

При этом, по данным деклараций, Субботин в разгар войны приобрел дом в Харькове площадью 1041,3 кв.м, земельные участки на 5,5 тыс. кв.м и недвижимость в Закарпатье. Он также задекларировал золото на более 114 млн грн, хотя 17 лет работает исключительно на госпредприятии.

Как отмечает медиа, движение дела пока сомнительное: государство потеряло 30 млн евро кредитов ЕБРР и ЕИБ, иностранные инвесторы - 12 млн евро средств, вкладчики - сбережения. А главный выгодополучатель продолжает руководить стратегическим предприятием и заседать в облсовете.

Дело Мегабанка демонстрирует, как выборочное правосудие может навредить инвестиционному климату Украины, особенно в условиях войны и потребности привлечения западных средств, заключают журналисты.