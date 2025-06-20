Птиц закольцевали, чтобы изучать их передвижения.

В Опачицком природоохранном научно-исследовательском отделении, которое является частью Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, обнаружили гнезда черных аистов.

Как объясняется на Facebook-странице заповедника, в нашей стране этот вид является одним из самых загадочных и наименее изученных. Из-за скрытного образа жизни эти птицы почти не попадают на глаза людям, поэтому их численность и ареал долгое время можно было оценить лишь приблизительно:

"В предыдущие годы на территории Чернобыльского заповедника гнездилось от 25 до 27 пар черного аиста. Однако сегодня, из-за военных действий, доступ к значительной части территорий ограничен, а потому установить актуальную численность этого вида пока невозможно".

Вчера ученые заповедника вместе с участником проекта "Ciconia-Ukraina" Александром Панчуком проверили гнезда с шестью птенцами. Малышей закольцевали, а также провели необходимые биометрические замеры.

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Отмечается, что кольцевание - это безопасный и важный метод изучения миграций, продолжительности жизни и зимовки птиц. Кольца из легких материалов не мешают птицам, а процедура проводится быстро и осторожно. Современные цветные кольца с уникальными символами позволяют идентифицировать птиц без отлова, что облегчает исследования в природе:

"Если вам повезет увидеть птицу с кольцом - сфотографируйте ее и передайте информацию орнитологам. Каждая такая встреча - это ценный вклад в сохранение и изучение одной из самых загадочных птиц украинской фауны".

Другие новости о птицах

Ранее специалисты Чернобыльского заповедника рассказали малоизвестные факты о кукушке, которую довольно часто люди "осуждают" за то, что она подкладывает свои яйца в чужие гнезда.

Еще слепой, без перьев и слуха, птенец избавляется от всех других яиц или малышей хозяев. С тех пор вся забота приемных родителей сосредотачивается только на нем.

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