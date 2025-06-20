Артист признался, что теперь ему нужно беречь себя.

Украинский певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал о травмах после службы.

Не секрет, что в начале полномасштабной войны музыкант вместе с другими членами группы пополнили ряды теробороны. Затем они служили в 130 батальоне Киева, а позже их перевели в Харьков. Тополя рассказывал, что он выполнял задачи парамедика. И хотя сейчас он уже не на службе, однако признался, что теперь имеет проблемы со здоровьем.

"Меня ударило здоровье во время выполнения боевых задач. Потом, когда вышел, операцию на глазах делал и до сих пор с реабилитологом занимаюсь. Когда тебе ноги, колени болят месяцами и в течение двух лет это возвращается постоянно, или с плечами проблема, или что-то с глазами - я не вижу на левый глаз - это все последствия того, что произошло в первый год этой войны. И поэтому приступить к чему-то масштабному не могу, потому что тебе надо навести порядок во всем", - рассказал Тарас на YouTube-канале Марички Падалко.

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Музыкант отметил, что сейчас возвращается к музыке и имеет на это эмоциональный ресурс. Поэтому совсем скоро группа планирует выпустить новый альбом.

"Наконец психологически и физически мы вышли на тот уровень, что все, начинаем делать альбом. И планируем завершать через год-полтора. Демок уже 30 штук. Но от демок до полноценной песни может уйти очень много времени", - добавил Тополя.

Напомним, ранее Тарас Тополя прокомментировал слухи, что он идет в политику.

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