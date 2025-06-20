Запрет на въезд в Шенгенскую зону должен оставаться в силе и после окончания войны.

Ряд европейских стран собираются закрыть въезд в Шенгенскую зону для россиян, участвовавших в войне в Украине. Как пишет ERR, о таких планах заявили министры внутренней безопасности стран Балтии, Северных стран и Польши на встрече в Таллине. Во встрече также приняли участие комиссар Европейской комиссии по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и представитель пограничной организации Frontex.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро отметил, что необходимо ограничить свободные путешествия для "сотен тысяч граждан России, которые воевали против независимого европейского государства".

"Мы должны занять очень четкую позицию, что эти люди не могут свободно путешествовать по Шенгену — мы не даем им вид на жительство, мы не дадим им визы, потому что все эти люди, которые там убивали и уничтожали, представляют для нас всех очень серьезную угрозу безопасности", — сказал он.

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При этом подчеркивается, что запрет на въезд в Шенгенскую зону для участников военной агрессии РФ должен оставаться в силе и после окончания активных военных действий.

Шенгенская зона - новости

С 2017 года украинцы могут посещать 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны без получения визы. Безвизовый режим позволяет украинцам, которые имеют биометрический загранпаспорт гражданина Украины, находиться и свободно передвигаться по Европе не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Украинцы могут совершать поездки в Европу с целью туризма, посещения родственников, поиска бизнес-партнеров, посещения семинаров, конференций, концертов, музыкальных и театральных фестивалей, спортивных соревнований, проведения пляжного отдыха.

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