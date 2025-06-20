Масштабные пожары, много пострадавших: в ГСЧС показали последствия атаки на Одессу

Пострадали 13 человек, среди них спасатели.

Ночью Россия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками, в городе зафиксировано более 10 попаданий. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Одесской области, всего пострадали 13 человек, возникли масштабные пожары.

Сообщается, что в результате атаки полностью сгорел 4-этажный жилой дом.

"Спасатели спасли 3 человека, еще 6 эвакуировали. Во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обвалились конструкции - пострадали 3 пожарных, сейчас они в больнице в стабильном состоянии", - отмечают в ГСЧС.

Видео дня

Кроме того, по информации жителей, в здании может находиться еще 1 человек, ведутся поисково-спасательные работы.

Кроме того, пострадал 23-этажный жилой дом, в верхние этажи которого влетел беспилотник. сети публикуют видео прямого попадания.

Огонь охватил 18, 19 и 20 этажи, из дома эвакуированы 600 человек. Также из заблокированной квартиры спасены 3 человека, среди них двое детей.

Пожары также охватили еще 5 жилых домов и 3 автомобиля.

Также в "Укрзализныце" сообщили, что в результате ночной атаки дронов поврежден железнодорожный вокзал Одессы.

"Поражения получили контактная сеть и рельсо-шпальная решетка. К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты Укрзализныци уже работают над ликвидацией последствий", - говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что движение поездов осуществляется по графику.

Удары по Одессе

17 июня армия РФ нанесла по Одессе массированный дроновый удар. В городе много разрушений. сначала сообщалось, что утром было известно, что пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Под завалами была найдена погибшая пожилая женщина. Впоследствии стало известно о еще одной погибшей.

Также в результате ночной атаки пострадал один из старейших лечебных учреждений в Одессе - городская инфекционная больница. Повреждено более 100 окон и двери в четырех корпусах, но в больнице обошлось без жертв.

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