Хоть следующая флагманская серия Apple, iPhone 17, ожидается уже этой осенью, кардинальные перемены, похоже, запланированы на 2026 год.

Авторитетный источник Digital Chat Station поделился первым подробностями о iPhone 18 Pro, релиз которых ожидается осенью 2026-го. По информации инсайдера, Apple работает над тем, чтобы сделать свои флагманы полностью безрамочными,

Как сообщает Digital Chat Station, размеры дисплеев останутся практически неизменными: 6,27 дюйма для iPhone 18 Pro и 6,86 дюйма для 18 Pro Max. Разрешение составит 1,5K, однако главное новшество – датчики Face ID в обоих смартфонах будут спрятаны под дисплеем, а фронталка переедет в левый верхний угол и будет занимать минимум пространства

Второе изменение вытекает из первого: привычного выреза в форме "таблетки" Dynamic Island больше не будет. Это придаст iPhone более современный вид и увеличит соотношение площади экрана к корпусу, как у многих Android-флагманов.

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Идея отказаться от Dynamic Island обсуждается внутри Apple как минимум с этапа разработки iPhone 15. До сих пор инженерам удавалось лишь немного уменьшать его размеры, но с выходом iPhone 18 в 2026 году компания, судя по всему, сможет достичь этой цели.

А уже в 2027 году Apple планирует масштабное обновление в честь 20-летнего юбилея iPhone и сделает свои флагманы полностью безрамочными, перенеся под дисплей и фронтальную камеру.

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре, если в планах Apple ничего не поменяется. По слухам, в новом поколении все модели предложат экраны с частотой 120 Гц и обновленную селфи-камеру на 24 Мп. Еще одна причина дождаться iPhone (2025) – ультратонкая модель iPhone 17 Air, которая придет на смену iPhone Plus.

Напомним, на WWDC 2025 компания Apple вместо iOS 19 представила сразу iOS 26 в новом стеклянном дизайне. В компании называют это обновление самым крупным за последние 11 лет, то есть со времен iOS 7.

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