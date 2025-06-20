Сталина в России стабильно любят, тогда как в Украине ситуация противоположная.

Разница в проценте тех, кто положительно относится к советскому диктатору Иосифу Сталину в Украине и в России, увеличивается, что демонстрирует, как сильно разошлись страны.

Как отмечается в сообщении на странице Киевского международного института социологии в Facebook, на этой неделе российский "Левада-Центр" обнародовал данные апрельского опроса о том, кто является самым выдающимся человеком всех времен и народов.

"Национальный герой россиян Иосиф Сталин вновь вышел на первое место и с еще лучшим результатом, чем в прошлый раз", - отметили в КМИС.

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Социологи привели первую двадцатку этого опроса: И. Сталин - 42%, В. Путин - 31%, В. Ленин - 28%, А. Пушкин - 24%, Петр Первый - 19%, Ю. Гагарин - 15%, Г. Жуков - 13%, Екатерина Вторая - 9%, Л. Брежнев - 8%, Д. Менделеев - 8%, А. Эйнштейн - 8%, М. Ломоносов - 8%, М. Лермонтов - 8%, А. Суворов - 8%, В. Жириновский - 7%, С. Королев - 6%, Л. Толстой - 5%, И. Ньютон - 5%, М. Кутузов - 5%, И.Грозный - 4%.

"Разница в проценте тех, кто положительно относится к Сталину в Украине и в России, увеличивается, этот график наглядно показывает, как сильно разошлись страны. Убийцы становятся национальными героями России", - подчеркнули в КМИС.

Они привели сравнение положительного отношения к Сталину в Украине и России, где в 2023 году в России это было 63%, а в Украине - только 4%. И в Украине этот процент в течение лет снижался, тогда как в России - только рос.

Настроения россиян

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года независимый аналитический центр "Левада-Центр" выяснил, что многие россияне все еще поддерживают вторжение в Украину и хотят переговоров на своих условиях.

Тогда отмечалось, что за последние полтора года увеличилась доля жителей России, которые считают, что использование ядерного оружия во время войны может быть оправданным. В ноябре 2024 года 39% респондентов ответили, что поддерживают это решение, тогда как в апреле 2023 года этот показатель составлял 29%.

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