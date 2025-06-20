Узнайте, почему аптечное средство полезно для клубники и как его правильно вносить.

Фермеры с большим опытом знают, как поливать клубнику йодом хорошо для ягод. Это аптечное средство известно антибактериальными свойствами. Оно полезно не только для людей, но и растений, ведь предотвращает заражению гнилью и мучнистой росой.

Как правильно подкармливать клубнику йодом

Вносить удобрение можно как до, так и во время плодоношения. Растения станут крепче и здоровее, общая урожайность повысится. Но перед тем, как обработать клубнику йодом, нужно выучить несколько правил.

Удобрять ягоды нужно в пасмурный день, либо в утро или вечер солнечного. Перед применением средства полейте ягоды обычной водой. Это нужно, чтобы не обжечь чувствительные корни. Также запомните, что подкармливать стоит кусты возрастом два года и старше, а однолетние лучше не трогать.

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Стандартный раствор готовится таким образом: 10 л воды и 8 капель йода. Под каждое растение вливайте по 500 мл. Он защитит посевы от долгоносика и микробов.

Если ягод ещё нет, можно удобрить клубнику йодом через опрыскивание. Растворите 10 л воды, 10 капель йода и 1 л молочной сыворотки. Залейте в пульверизатор и обработайте листья. Важно чтобы в следующие дни по прогнозу не было дождя, иначе смесь смоется.

На бедной почве можно применять йодно-зольный настой - 10 теплой л воды, 10 капель средства и 150 г пепла. Тщательно размешайте и поливайте кусты, чтобы одновременно повысит иммунитет и насытить витаминами.

Если у вас поздний или ремонтантный сорт, то до появления плодов в июне можно внести питательное удобрение для увеличения размера ягод. Вот как подкормить клубнику борной кислотой и йодом: в 15 л воды вмешайте чайную ложку бора, 2 столовые ложки нашатырного спирта и 7 капель йода. Лейте по 700 мл под корень.

Зная, как подкормить клубнику йодом, подкормку можно повторить 2-3 раза за сезон. Но не превышайте дозировку, иначе погубите растения. Если листья желтеют и скручиваются, то йодный раствор слишком концентрированный.

Ранее мы также рассказывали, как подкормить клубнику золой. Это ещё один эффективный метод, который можно чередовать с йодным.

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