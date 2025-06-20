Эти собаки - идеальные домашние любимцы

Если вы собрались завести собаку, выбор правильной породы абсолютно необходим — например, выбор маленькой собаки, если у вас мало места дома, или гипоаллергенной собаки, если вы страдаете от аллергии. При этом многие люди используют Интернет, чтобы выяснить, какая собака лучше всего им подходит. Как пишет Scotsman, исследователи из puppies.co.uk проанализировали тысячи интернет-запросов о собаках и определили топ-13 самых популярных пород, о которых чаще всего мечтают люди.

1. Лабрадор-ретривер

Эти собаки являются мечтой многих владельцев. Они дружелюбны, преданны и, как правило, легко поддаются дрессировке.

2. Золотистый ретривер

Второе место в списке желаний большинства людей среди собак занимает общительный золотистый ретривер. Они обладают всеми положительными качествами лабрадора-ретривера, но, как правило, немного крупнее и имеют прекрасную лохматую шерсть.

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3. Такса

Такса стала очень модной в последние годы. Они имеют репутацию немного непослушных и упрямых, но на эти милые мордашки практически невозможно злиться.

4. Кокер-спаниель

Английский кокер-спаниель — это "оригинальный" кокер-спаниель, его американский кузен был создан в 20 веке в результате различных селекционных спецификаций в США. У английской породы более широкая и плоская голова, глаза посажены шире, уши посажены ниже и более густая шерсть.

5. Немецкая овчарка

Одна из самых полезных собак в мире, немецкая овчарка изначально была выведена как пастушья собака, но теперь используется в самых разных сферах: от помощи инвалидам и поисково-спасательных работ до помощи полиции в преследовании преступников и службы в армии. Они также являются прекрасными компаньонами.

6. Джек-рассел-терьер

Названный в честь преподобного Джека Рассела, который первым вывел их еще в начале 19 века, более 200 лет спустя джек-рассел-терьер по-прежнему является популярной породой среди потенциальных владельцев домашних животных.

7. Пудель

Самое замечательное в пуделях то, что они бывают трех разных размеров, подходящих для разного образа жизни — игрушечные, миниатюрные и стандартные. Они также гипоаллергенны, поэтому идеально подходят для аллергиков.

8. Ротвейлер

Хотя ротвейлеры иногда получают несправедливую репутацию агрессивных собак, они могут стать преданными и нежными домашними питомцами.

9. Бордер-колли

Для тех, кто беспокоится о дрессировке собаки, бордер-колли — это, очевидно, щенок мечты. Академические исследования показали, что это самая умная порода собак. Они учатся невероятно быстро, и как только их чему-то научили, они уже не забывают. Однако им нужно много места и упражнений, чтобы быть здоровыми и счастливыми.

10. Кавапу

Когда речь идет о помесях — или так называемых "дизайнерских собаках", — кавапу — это щенок, которого большинство людей мечтают завести в своем доме. Они являются помесью кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и пуделя, которая сохраняет все положительные качества последнего, а также его мозг и нелиняющую шерсть.

11. Французский бульдог

Одним из самых больших сюрпризов исследования стало то, что французский бульдог почти попал в десятку собак мечты. Это порода, которая в последние годы оспаривает у лабрадора звание любимой собаки Британии.

12. Ши-тцу

Считается, что эти пушистые собаки произошли от пекинесов, скрещенных с лхасскими апсо в их родном Китае, и были настолько высоко оценены императорами династии Мин, что они отказались продавать или обменивать ни одну собаку.

13. Доберман

Они становятся отличными сторожевыми собаками. Раньше было обычным делом купировать их уши — что сейчас большинство любителей собак считают жестоким.

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