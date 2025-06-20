Синоптики ввели І уровень опасности в Днепре и Днепропетровской области.

В Днепре на пятницу, 20 июня, ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, сегодня в городе и области ожидаются сильные порывы ветра.

"Днем 20 июня в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

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Из-за непогоды введен уровень опасности I (желтый).

20 июня на Днепропетровщине ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, а его порывы днем будут достигать 15-20 м/с. Температура по области +20°...+25°, в Днепре столбики термометров покажут +21°...+23°.

По данным синоптиков, в конце рабочей недели на Днепропетровщине ожидается очередной атмосферный фронт с севера. Этот циклон может принести новую порцию дождей. В дальнейшем уже прогнозируется влияние антициклона с запада.

Погода в Украине

В четверг, 20 июня, в Украине прогнозируется незначительное похолодание. По данным Погода УНИАН, средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +18°...+23°, в северных регионах местами ожидается до +16°. В то же время в южных и юго-восточных областях сохранится более теплая погода - столбики термометров будут достигать +24°...+25°. В некоторых районах севера и на Левобережье возможны дожди.

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