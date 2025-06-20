В городе объявлено штормовое предупреждение.

В Одессе срочно объявили предупреждение о непогоде. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, усложнение погоды ожидается уже в ближайшее время.

"Ближайшие 1-2 часа 20 июня ожидается северо-западный ветер 15-17 м/с, сохранится до конца дня", - прогнозируют синоптики.

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Из-за непогоды введен І уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе

21 июня в Одесской области ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью +10°...+15°, днем +21°...+26°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе в субботу также ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Ночью температура снизится до +13°...+15°, а днем воздух максимально прогреется до +22°...+24°. Температура морской воды +15°...+16°.

На сегодня, 20 июня, в Украине объявлен І уровень опасности из-за сильных порывов ветра 15-20 м/с. Непогода ожидается большинстве западных, северных и центральных областей.

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