Туристов предупредили, что в сезон отпусков авиакомпании часто продают больше билетов на рейсы, чем мест в самолете.

На днях британский спорт-блогер Скотт МакКормик пожаловался, что ему не хватила места на рейсе Ryanair из Бирмингема (Англия) в Пальму-де-Майорку (Испания).

Парень рассказал, что он собирался в отпуск со своей девушкой, однако они решили не доплачивать за места в самолете, поскольку они вполне могут провести пару часов полета порознь, если система не посадит их автоматически рядом, пишет The Independent.

Скотт пояснил, что они стали жертвами овербукинга – ситуации, когда авиакомпании продают больше билетов на рейс, чем мест в самолете. Даже несмотря на то, что они пришли на посадку одними из первых, персонал Ryanair не спешил пропускать их на рейс, отдавая предпочтение тем пассажирам, которые оплатили конкретные места. В итоге оказалось, что в самолете осталось только одно свободное место – поскольку пара не хотела лететь разными рейсами, они отказались от полета. Вместо этого они потратили 100 фунтов стерлингов (около 5600 гривень) на следующий рейс, вылетающий через четыре часа – авиакомпания согласилась компенсировать стоимость билета на новый рейс только одному из них, поскольку второй сам отказался от полета и был вынужден самостоятельно покупать новый билет.

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В свою очередь в Ryanair заявили, что МакКормик не смог попасть в самолет не из-за овербукинга, а из-за того, что самолет был заменен в последнюю минуту на воздушное судно с меньшим количеством мест.

При этом в авиакомпании пояснили, что в случае нехватки мест в самолет персонал начинает искать добровольцев, согласных отдать свои места в обмен на льготы. Если желающих не находится, авиакомпания сама выбирает пассажиров, которых высадят с рейса, предллагая им компенсацию.

"Этот рейс из Бирмингема в Пальма-де-Майорку (1 мая) не был "перебронирован" – он должен был выполняться на самолете 737-8200 (197 мест), но по эксплуатационным причинам его пришлось заменить на самолет 737-800 (189 мест). В результате один пассажир не смог лететь этим рейсом и был пересажен на следующий доступный рейс в Пальма-де-Майорку. Сопровождающему г-на Маккормика пассажиру не было отказано в посадке, но он решил не садиться и не лететь этим рейсом из Бирмингема в Пальма-де-Майорку и должен был заплатить сбор за пропущенный вылет (100 фунтов стерлингов) для бронирования на следующий доступный рейс", – заявил представитель Ryanair в комментарии The Independent.

Овербукинг на рейсах летом – что нужно учесть

Стоит отметить, что в горячий сезон овербукинг является довольно распространенным явлением. Как пишет The Independent, другой популярный европейский лоукостер Wizz Air даже предложил пассажирам "предварительно выбрать" себя в качестве добровольца для высадки в случае нехватки мест. Взамен им обещают ваучер на 100 евро.

Большинство авиакомпаний действительно продают больше билетов, чем мест на некоторые востребованные рейсы, заявляя, что, по статистике, обычно 5% пассажиров не являются на посадку.

Европейские правила прав авиапассажиров требуют, чтобы перевозчики искали волонтеров, если появляется больше пассажиров, чем мест. Обычно это происходит при регистрации или у выхода на посадку, при этом пассажирам предлагаются поощрения за посадку на более поздний рейс. Однако в Wizz Air стремятся получить список волонтеров заранее, спрашивая пассажиров: "Гибки ли вы в датах? Рассматривали бы вы возможность присоединиться к нашему списку волонтеров, чтобы полететь более поздним рейсом, если на вашем рейсе не будет достаточно мест?"

"Если вы согласитесь и вас выберут в качестве волонтера в аэропорту, вы получите 100 евро в виде кредитов Wizz на человека, которые можно будет использовать для будущих поездок с нами, и мы перебронируем вас на более поздний рейс, который вам больше всего подходит", – заявляют в авиакомпании.

Одновременно в Wizz Air призывают хорошо подумать перед тем, как согласиться стать волонтером на случай овербукинга.

"Авиакомпания советует проверить, есть ли какие-либо альтернативные варианты перелета, которые были бы подходящими, прежде чем сказать "да". По возможности и если позволяет пропускная способность, это обычно будет следующий доступный рейс", – отметил представитель лоукостера.

В частности, тут стоит учесть, что частота рейсов сильно различается в зависимости от направления – куда-то могут летать по несколько рейсов в день, а куда-то один-два в неделю.

Если количество волонтеров будет недостаточным и Wizz Air откажет пассаживу в посадке против его воли и без причины, ему обещают оказать дополнительную помощь. Сюда входит питание и проживание в отеле (при необходимости), а также, как ни странно, два факсимильных сообщения.

В свою очередь эксперт по путешествиям Ники Кельвин, редактор The Points Guy, в разговоре с MailOnline призвал пассажиров заранее изучать свои права в случае отмены рейса или отказа в посадку из-за овербукинга – это поможет сохранить время и нервы.

Тем же, кто летит компанией из нескольких человек в сезон отпусков по популярным направлениям, он советует заранее оплачивать конкретные места, ведь это с большей вероятностью гарантирует им посадку на рейс.

"Если путешествуют двое или более человек, я бы всегда рекомендовал бронировать места вместе заранее, чтобы убедиться, что вы не только сидите в непосредственной близости в самолете, но и что у вас есть наилучшие шансы оказаться на одном рейсе в случае избыточного бронирования", – пояснил эксперт.

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