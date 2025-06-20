Украинцев предупредили, что некоторые фрукты будут в дефиците.

Украинские садовники понесли огромные потери из-за заморозков этой весной. В связи со сложившейся ситуацией украинцам не стоит ожидать обвала цен на фрукты и ягоды.

"Аграрии понесли огромные убытки, потому что они работают круглый год, чтобы собрать один урожай. Получилось так, что у них целый год выпал", - цитирует издание "Фокус" члена Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Дмитрия Соломчука.

По его словам, общие потери абрикосов, персиков, черешни, яблок, голубики составили от 30 до 85%. При этом он рассчитывает на стабилизацию цен на приемлемом уровне, потому что фруктами и ягодами обычно обеспечивают рынок в основном малые фермерские хозяйства.

Видео дня

В свою очередь эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин также напомнил, что основные регионы выращивания косточковых культур находятся в оккупации. Согласно его прогнозу, цены на черешню в третьей декаде июня, возможно, снизятся, а вот местные абрикосы будут в дефиците.

Отмечается, что в пик сезона косточковые будут дороже на 20%, а то и все 50% в сравнении с прошлым годом.

Цены на фрукты и ягоды в Украине - главные новости

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин еще в середине мая предупредил, что апрельские заморозки сильно ударили по урожаю фруктов, поэтому украинцам стоит готовиться к росту цен. Несмотря на огромные потери урожая, эксперт считает, что дефицита фруктов в Украине не будет, ведь его покроет импорт.

Ягоды действительно начали поступать в продажу по космическим ценам. Так, клубника по состоянию на третью декаду мая колебалась в пределах 120-144 грн/кг.

Кроме того, малину в одной из украинских розничных сетей продавали по 149,90 грн за 100 грамм, то есть килограмм обошклся бы в 1499 гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: