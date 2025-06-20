Боец из Третьей штурмовой в одиночку взял в плен четырех россиян на передовой (видео)

Украинский военный рассказал, как ему это удалось.

Боец из Третьей отдельной штурмовой бригады с позывным "Марик" в одиночку взял в плен четырех российских оккупантов на передовой. В видео на YouTube-канале бригады он рассказал, как ему это удалось.

"Марик" поделился, что группа вражеских солдат пыталась закрепиться в посадке с помощью квадроциклов. Тем не менее украинские дроны смогли обнаружить их, после чего двое оккупантов были ликвидированы сразу, а другие - скрылись в блиндаже.

По словам бойца, он отправился на перехват и приблизился к оккупантам.

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"Нас здесь много, сдавайтесь", - сказал он вражеским солдатам.

"Марик" добавил, что после этого россияне решили сдаться в плен без боя. Они сложили оружие на землю и стали на колени. По его словам, оккупанты позже сильно удивились, когда заметили, что все это время украинский военный был один.

Действительно ли в украинском плену почти не осталось оккупантов

Напомним, что росСМИ и пропагандисты распространяют информацию о том, что в Украине якобы практически не осталось российских пленных для последующих обменов. Председатель Главного управления разведки Андрей Юсов опроверг эти заявления.

По словам Юсова, эта ложь распространяется с целью посеять панику и уныние внутри украинского общества. Он подчеркнул, что в украинском плену остаются тысячи россиян.

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