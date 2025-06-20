Назначить его на должность предложил премьер-министр.

Министерство юстиции по предложению премьер-министра Дениса Шмыгаля подало на должность языкового омбудсмена кандидатуру актера Александра Завальского.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источник в Минюсте. По его информации, назначить на эту должность Завальского, который также является доцентом Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, предложил именно Шмыгаль, а представление, согласно процедуре, сделал Минюст.

Также, по словам собеседника, министр юстиции и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина с Завальским лично не знакома.

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Александр Завальский - украинский актер театра, кино и дубляжа, режиссер, педагог. Доцент кафедры сценической речи Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Заслуженный артист Украины (2018).

Языковой омбудсмен

В Украине должность Уполномоченного по защите государственного языка создали в 2019 году в соответствии с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Первой на эту позицию назначили доктора филологических наук, заведующую кафедрой журналистики ЧНУ им. П. Могилы Татьяну Монахову. В апреле 2020 года она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Монахову на этой должности заменил политик, ученый и общественный деятель Тарас Кремень. Весной он сообщил о начале проверок общения на украинском языке в школах страны:

"Украинский должен звучать не только на уроках, на переменах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и бомбоубежище. Он должен быть везде!".

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